Detenido un hombre en Las Palmas de Gran Canaria por robar en la Catedral de Santa Ana y la iglesia de San Bernardo
La Policía Nacional arresta a un varón de 39 años por varios asaltos con fuerza y apoderarse de dinero y otros objetos de los dos templos
La Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria ha resuelto varios robos con fuerza cometidos en iglesias emblemáticas del centro histórico de la ciudad. El detenido, un hombre de 39 años, fue identificado y arrestado tras ser vinculado a dos asaltos perpetrados en lugares de culto: la Catedral de Santa Ana y la Parroquia de San Bernardo.
La investigación comenzó a principios de octubre, cuando los responsables de la Parroquia de San Bernardo denunciaron un acceso no autorizado durante la madrugada.
El autor forzó una puerta lateral para entrar al templo y se apoderó de dinero proveniente de los donativos, herramientas de mantenimiento y pequeños objetos litúrgicos. Además, se detectaron daños en el mobiliario y cerraduras del recinto, lo que supuso una preocupación añadida para la comunidad religiosa.
Robo en la Catedral de Santa Ana
Pocos días después, la Catedral de Santa Ana sufrió un robo similar. El sospechoso fracturó una de las puertas, logrando acceder al interior del edificio. Allí, según fuentes policiales, sustrajo dinero del cepillo, una caja metálica de llaves, un pequeño equipo de sonido y otros objetos de la iglesia.
Los hechos quedaron reflejados en daños materiales adicionales, especialmente en la cerradura y utensilios religiosos del interior.
Identificación y detención del responsable
Los investigadores, tras recoger declaraciones y analizar los daños, establecieron un modus operandi idéntico en ambos casos: entrada forzada, robo de dinero y objetos de valor, y daños materiales. Esto permitió centrar la búsqueda en un único sospechoso, que acabó siendo localizado por los agentes en la misma zona del casco histórico donde ocurrieron los hechos.
El arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes antes de ser puesto a disposición judicial. Los objetos robados y el dinero sustraído fueron inventariados y se valoró el alcance de los daños para los afectados.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de su colaboración para prevenir y resolver delitos. Se puede aportar información de forma anónima y confidencial a través de la web oficial (www.policia.es), en el apartado Colabora, un recurso habilitado para facilitar la comunicación entre ciudadanos y Cuerpos de Seguridad del Estado.
