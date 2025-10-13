Ingresa en prisión un hombre de 35 años por incendiar dos coches en Arrecife y coaccionar a su mujer

La Policía Local de Arrecife ha logrado la detención y posterior ingreso en prisión provisional de un hombre de 35 años, acusado de incendiar dos vehículos, uno de ellos propiedad de su esposa, y de ejercer violencia de género.

La investigación se inició tras el incendio de los citados coches registrado en una céntrica calle de un barrio de la capital lanzaroteña, ocurrido a primera hora de la mañana del pasado 4 de octubre.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que el fuego ya había sido controlado por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, hallando restos de materiales combustibles que se supone fueron usados para provocar las llamas y causar daños intencionados en ambos coches.

Exteriores de la sede de la Policía Local de Arrecife, en la capital de Lanzarote. / La Provincia

Relación con violencia de género

Las primeras gestiones policiales, realizadas con la colaboración ciudadana y el apoyo de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía, permitieron determinar que lo sucedido tenía relación directa con una situación de violencia de género. Las agresiones, amenazas y coacciones ejercidas por el detenido contra su esposa, propietaria de uno de los vehículos afectados, reforzaron esta hipótesis, lo que motivó la actuación urgente de los servicios policiales.

Gracias a la rápida intervención y cooperación entre cuerpos policiales, el presunto autor de los hechos fue localizado apenas una hora después de los incidentes, a un kilómetro del lugar donde ocurrieron los incendios.

Ingreso en prisión y protección de la víctima

El hombre fue puesto a disposición judicial y, tras valorar la gravedad de los hechos, el juzgado de la capital de Lanzarote ordenó prisión preventiva. Paralelamente, la UFAM activó el sistema Viogén, herramienta dedicada a la protección de víctimas de violencia machista, reforzando así las medidas de seguridad hacia la mujer afectada.

Las autoridades han resaltado la importancia de la colaboración ciudadana para el esclarecimiento de casos de violencia de género y animan a la población a denunciar cualquier indicio de malos tratos o situaciones de riesgo mediante los canales oficiales (016 – Teléfono contra la Violencia de Género). El 016 no deja rastro en la factura y está operativo las 24 horas del día durante todo el año.,