Investigan el origen de una de las aves más grandes del mundo atropellada tras causar un accidente en Gran Canaria

El emú falleció al ser atropellado por un vehículo tras causar un accidente en la autovía GC-3, a su paso por Siete Palmas, informa la Policía Canaria

Un emú en una imagen de archivo.

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Canaria ha iniciado una investigación para esclarecer el origen de un emú --un ave originario de Australia y catalogado como el tercero más grande del mundo-- que falleció al ser atropellado por un vehículo tras causar un accidente en la autovía GC-3, a su paso por Siete Palmas, cuando se cruzó en la vía fue arrollado por un turismo.

Según informa el cuerpo policial, en concreto, la colisión tuvo lugar cuando el animal intentó cruzar la calzada y fue impactado por el vehículo, que sufrió daños materiales aunque afortunadamente el conductor ileso.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron, agentes del Grupo de Medio Ambiente (GRUMA), además de servicios de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Gran Canaria y recursos sanitarios, que aseguraron la zona y prestaron asistencia al conductor.

Retirada del animal de la vía

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico se hicieron cargo del atestado del accidente, y el servicio municipal de recogida de animales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retiró el cadáver del animal para restablecer la circulación.

Por su parte, los agentes del GRUMA realizaron las diligencias pertinentes, incluyendo la comprobación e identificación del conductor, la verificación de los daños ocasionados y la lectura del microchip del emú, con la que se pudo identificar su titularidad.

Con todo, la Policía Canaria ha señalado que actualmente se están llevando a cabo averiguaciones para determinar la procedencia legal del animal y las condiciones de seguridad de las instalaciones de las que podría haberse escapado, así como el cumplimiento de la normativa sobre tenencia de especies exóticas.

Un accidente con cuatro vehículos implicados colapsa la autopista GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria

Investigan el origen de una de las aves más grandes del mundo atropellada tras causar un accidente en Gran Canaria

La Policía Nacional mantiene en su puesto al comisario de Arrecife que dio positivo en un control de alcoholemia al no haber delito

Descubren 11 kilos de cocaína escondida en un contenedor de carne congelada en el Puerto de La Luz

La Policía Local de Tías detiene a tres personas, dos de ellas menor de edad, por agredir a una mujer para robarle

Ingresa en prisión un hombre de 35 años por incendiar dos coches en Arrecife y coaccionar a su mujer

Crece el malestar en la Policía Nacional tras la denuncia por alcoholemia al comisario de Arrecife: "Ni un minuto más en el cargo"

Un comisario jefe de la Policía Nacional en Canarias da positivo en un control de alcoholemia mientras estaba de servicio

