La Policía Local de Tías detiene a tres personas, dos de ellas menor de edad, por agredir a una mujer para robarle
El intento de robo se produjo en Puerto del Carmen y fruto del forcejeo, la víctima acabó en el suelo. Los agentes también detuvieron a un varón por violencia de género en un complejo turístico
La Policía Local de Tías detuvo el pasado fin de semana a cuatro personas implicadas en dos diferentes delitos. Los agentes actuaron en Puerto del Carmen, donde interceptaron a tres individuos —dos mujeres, una de ellas menor de edad, y un joven también menor—, acusados de intentar robar a una mujer mediante el uso de la violencia.
Según la información facilitada, los arrestados abordaron a una mujer con la intención de arrebatarle el bolso y llegaron a empujarla al suelo. La actuación inmediata de la policía evitó que el robo se completara y facilitó la detención de los implicados. La víctima sufrió el ataque, aunque no se concretó el hurto finalmente.
Detención por violencia de género
Asimismo, en un complejo alojativo de la localidad, fue detenido otro hombre mayor de edad por su presunta implicación en un delito de violencia de género. Los agentes trasladaron al detenido para ponerlo a disposición judicial, siguiendo los protocolos establecidos para la protección de las víctimas.
Cualquier indicio de malos tratos o situaciones de riesgo se puede comunicar mediante los canales oficiales (016 – Teléfono contra la Violencia de Género). El 016 no deja rastro en la factura y está operativo las 24 horas del día durante todo el año.
- Un comisario jefe de la Policía Nacional en Canarias da positivo en un control de alcoholemia mientras estaba de servicio
- El joven que fingió su secuestro tras cinco días desaparecido: «Me encerraron en un cuarto con un peluche de Winnie the Pooh»
- La Bonoloto cae en Gran Canaria
- Dos agresiones en 14 horas: la Policía busca al joven que apuñaló a un amigo de su ex y a un hombre que atacó a su vecino
- Tres mujeres con salitre en el alma: Telde homenajea a Carmen Rosa, Aura y María del Pilar por dedicar su vida al mar
- Fin de semana negro en las carreteras canarias: dos fallecidos en accidentes de tráfico en Gran Canaria y Fuerteventura
- Punto de oficio de la UD Las Palmas y llanto por Recobita
- Jesús Álvarez Cervantes histórico periodista deportivo: «Pedri es figura y por supuesto que puede ser Balón de Oro»