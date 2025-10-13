La Policía Local de Tías detiene a tres personas, dos de ellas menor de edad, por agredir a una mujer para robarle

La Policía Local de Tías detuvo el pasado fin de semana a cuatro personas implicadas en dos diferentes delitos. Los agentes actuaron en Puerto del Carmen, donde interceptaron a tres individuos —dos mujeres, una de ellas menor de edad, y un joven también menor—, acusados de intentar robar a una mujer mediante el uso de la violencia.

Según la información facilitada, los arrestados abordaron a una mujer con la intención de arrebatarle el bolso y llegaron a empujarla al suelo. La actuación inmediata de la policía evitó que el robo se completara y facilitó la detención de los implicados. La víctima sufrió el ataque, aunque no se concretó el hurto finalmente.

Detención por violencia de género

Asimismo, en un complejo alojativo de la localidad, fue detenido otro hombre mayor de edad por su presunta implicación en un delito de violencia de género. Los agentes trasladaron al detenido para ponerlo a disposición judicial, siguiendo los protocolos establecidos para la protección de las víctimas.

Cualquier indicio de malos tratos o situaciones de riesgo se puede comunicar mediante los canales oficiales (016 – Teléfono contra la Violencia de Género). El 016 no deja rastro en la factura y está operativo las 24 horas del día durante todo el año.