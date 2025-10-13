Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional mantiene en su puesto al comisario de Arrecife que dio positivo en un control de alcoholemia al no haber delito

La tasa de alcohol de 0,59 mg/l por la que la Policía Local de Arrecife tramita el expediente contra José Luis Gutiérrez conlleva una sanción administrativa y no supone un delito penal. En todo caso, Madrid decidirá si cesa o no al mando policial

La Provincia

Aránzazu Fernández

Arrecife

La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha decidido este lunes mantener en su puesto al frente de la Comisaría de Arrecife al comisario José Luis Gutiérrez, denunciado en la madrugada del pasado sábado por la Policía Local de Arrecife tras dar positivo en un control de alcoholemia estando de servicio y mientras conducía un coche oficial del cuerpo en las inmediaciones del puerto deportivo Marina Lanzarote.

La decisión de que el comisario continúe en su puesto se debe a que la denuncia que tramita contra él la Policía Local de Arrecife es por "un asunto administrativo y no penal", señalan fuentes policiales.

El comisario arrojó en la primera prueba que se le practicó una tasa de 0,59 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (mg/l), cantidad que no está entre los supuestos de haber cometido un delito sino una sanción administrativa, y de 0,62mg/l en la segunda.

¿Cuándo es delito en España conducir bajo los efectos del alcohol?

La tasa de alcoholemia es delito en España cuando se superan 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre, según el artículo 379.2 del Código Penal. Superar estos umbrales no solo acarrea una sanción administrativa, sino que puede conllevar penas de prisión, multa, o privación del derecho a conducir, además de un juicio rápido. En el caso del comisario no superó la tasa que se considera que ha cometido un delito, sino que está dentro de los supuestos que acarrean una multa.

Hay que tener en cuenta que en un control de alcoholemia, si los resultados de las pruebas son diferentes, se toma en cuenta la tasa más baja para proteger al conductor, según el principio del Derecho in dubio pro reo (ante la duda, a favor del reo).

En caso de que el conductor dé una tasa inferior a 0,60 mg/l se enfrenta a una sanción administrativa con una multa de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir en España, ya que esta tasa supera el límite permitido para la mayoría de los conductores y se considera una infracción grave, aunque no penal. 

En el puesto, por ahora

La denuncia contra el comisario de la Policía Nacional en Arrecife será enviada al departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional en Madrid para que se investigue la sanción a aplicar, si así procediera, según el régimen de ese cuerpo.

“Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio o realizarlo en estado de embriaguez o bajo los efectos manifiestos de los productos citados", está considerado una “falta muy grave” en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

Por lo tanto, corresponde a Madrid decidir si cesa o no en su cargo al comisario de la Policía Nacional en Arrecife.

