Dos accidentes en la autopista GC-1 sorprenden a los conductores este martes y provocan colas

Nuevo percance en la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1) y retenciones en la circulación esta semana. Dos accidentes han sorprendido desde primera hora de este martes a los conductores que circulaban por esa vía en dirección al sur de la Isla.

Uno de ellos ha tenido lugar a la altura de Ojos de Garza, en el municipio de Telde. Dos vehículos colisionaron cuando circulaban por el tercer carril. Afortunadamente, no se han registrado heridos, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Choque contra la mediana de la GC-1

En el segundo de los siniestros, un vehículo ha chocado contra el muro de la mediana de la autopista, en dirección al Sur y cerca del Aeropuerto de Gran Canaria. En este caso tampoco ha habido víctimas, detalla el Cecoes.

Las retenciones llegan hasta la altura de la GC-3, la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria.