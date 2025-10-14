Dos accidentes en la autopista GC-1 sorprenden a los conductores este martes y provocan colas
Uno de los percances ha tenido lugar a la altura de Ojos de Garza y el otro, cerca del aeropuerto, ambos en dirección al Sur de la Isla, informa el Cecoes
Nuevo percance en la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1) y retenciones en la circulación esta semana. Dos accidentes han sorprendido desde primera hora de este martes a los conductores que circulaban por esa vía en dirección al sur de la Isla.
Uno de ellos ha tenido lugar a la altura de Ojos de Garza, en el municipio de Telde. Dos vehículos colisionaron cuando circulaban por el tercer carril. Afortunadamente, no se han registrado heridos, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
Choque contra la mediana de la GC-1
En el segundo de los siniestros, un vehículo ha chocado contra el muro de la mediana de la autopista, en dirección al Sur y cerca del Aeropuerto de Gran Canaria. En este caso tampoco ha habido víctimas, detalla el Cecoes.
Las retenciones llegan hasta la altura de la GC-3, la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria.
- Jesús Álvarez Cervantes histórico periodista deportivo: «Pedri es figura y por supuesto que puede ser Balón de Oro»
- Adiós a los tarajales de La Cícer: Las Palmas de Gran Canaria los retira por seguridad
- Un accidente con cuatro vehículos implicados colapsa la autopista GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria
- Violencia, ruido y miedo al amanecer: vecinos del Puerto denuncian el caos de los afters
- Atasco en la autopista del sur de Gran Canaria, a la altura del aeropuerto, en dirección a LPGC
- Tres mujeres con salitre en el alma: Telde homenajea a Carmen Rosa, Aura y María del Pilar por dedicar su vida al mar
- Investigan el origen de una de las aves más grandes del mundo atropellada tras causar un accidente en Gran Canaria
- Una paella de fábula en Guanarteme: 50 kilos de arroz y un alegato de Arístides Moreno