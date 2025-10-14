Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos accidentes en la autopista GC-1 sorprenden a los conductores este martes y provocan colas

Uno de los percances ha tenido lugar a la altura de Ojos de Garza y el otro, cerca del aeropuerto, ambos en dirección al Sur de la Isla, informa el Cecoes

Advertencia de un accidente en la GC 1 a la altura de Ojos de Garza, en sentido al sur de la isla de Gran Canaria, este martes

Advertencia de un accidente en la GC 1 a la altura de Ojos de Garza, en sentido al sur de la isla de Gran Canaria, este martes / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Nuevo percance en la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1) y retenciones en la circulación esta semana. Dos accidentes han sorprendido desde primera hora de este martes a los conductores que circulaban por esa vía en dirección al sur de la Isla.

Uno de ellos ha tenido lugar a la altura de Ojos de Garza, en el municipio de Telde. Dos vehículos colisionaron cuando circulaban por el tercer carril. Afortunadamente, no se han registrado heridos, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Choque contra la mediana de la GC-1

En el segundo de los siniestros, un vehículo ha chocado contra el muro de la mediana de la autopista, en dirección al Sur y cerca del Aeropuerto de Gran Canaria. En este caso tampoco ha habido víctimas, detalla el Cecoes.

Noticias relacionadas y más

Las retenciones llegan hasta la altura de la GC-3, la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jesús Álvarez Cervantes histórico periodista deportivo: «Pedri es figura y por supuesto que puede ser Balón de Oro»
  2. Adiós a los tarajales de La Cícer: Las Palmas de Gran Canaria los retira por seguridad
  3. Un accidente con cuatro vehículos implicados colapsa la autopista GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  4. Violencia, ruido y miedo al amanecer: vecinos del Puerto denuncian el caos de los afters
  5. Atasco en la autopista del sur de Gran Canaria, a la altura del aeropuerto, en dirección a LPGC
  6. Tres mujeres con salitre en el alma: Telde homenajea a Carmen Rosa, Aura y María del Pilar por dedicar su vida al mar
  7. Investigan el origen de una de las aves más grandes del mundo atropellada tras causar un accidente en Gran Canaria
  8. Una paella de fábula en Guanarteme: 50 kilos de arroz y un alegato de Arístides Moreno

Dos accidentes en la autopista GC-1 sorprenden a los conductores este martes y provocan colas

Dos accidentes en la autopista GC-1 sorprenden a los conductores este martes y provocan colas

La Policía Local de Tías detiene a tres personas, dos de ellas menores de edad, por agredir a una mujer para robarle

La Policía Local de Tías detiene a tres personas, dos de ellas menores de edad, por agredir a una mujer para robarle

Un accidente con cuatro vehículos implicados colapsa la autopista GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente con cuatro vehículos implicados colapsa la autopista GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria

Descubren 11 kilos de cocaína escondida en un contenedor de carne congelada en el Puerto de La Luz

Descubren 11 kilos de cocaína escondida en un contenedor de carne congelada en el Puerto de La Luz

Detenido un hombre en Las Palmas de Gran Canaria por robar en la Catedral de Santa Ana y la iglesia de San Bernardo

Detenido un hombre en Las Palmas de Gran Canaria por robar en la Catedral de Santa Ana y la iglesia de San Bernardo

La Policía Nacional mantiene en su puesto al comisario de Arrecife que dio positivo en un control de alcoholemia al no haber delito

La Policía Nacional mantiene en su puesto al comisario de Arrecife que dio positivo en un control de alcoholemia al no haber delito

Investigan el origen de una de las aves más grandes del mundo atropellada tras causar un accidente en Gran Canaria

Investigan el origen de una de las aves más grandes del mundo atropellada tras causar un accidente en Gran Canaria

Ingresa en prisión un hombre de 35 años por incendiar dos coches en Arrecife y coaccionar a su mujer

Ingresa en prisión un hombre de 35 años por incendiar dos coches en Arrecife y coaccionar a su mujer
Tracking Pixel Contents