Detenido el histórico narcotraficante 'El Guaca'

El histórico narcotraficante El Guaca vuelve a caer en las redes policiales. José Manuel Rodríguez fue detenido en la mañana de este martes en su vivienda del barrio de San José de Las Palmas de Gran Canaria junto a una mujer, por un supuesto tráfico de drogas. La operación conjunta de Policía Nacional y Policía Local de la capital se mantiene abierta, por lo que no se descartan más detenciones.

El Guaca es uno de los históricos 'narcos' grancanarios. Su historia fue incluso un tema musical del grupo Los Coquillos en su tema 'La prisión provincial'. En su letra se canta que en la cárcel se encontrarán con 15 etarras, el asesino de La Laja, 2.000 macarras y "dentro de poco se espera la llegada del Guaca". Hasta ahí llegaba su leyenda.

El rey de los bajos fondos

El 'narco' ha vuelto a ser detenido por el mismo motivo por el que se ha enfrentado a la policía, al juez y a las rejas durante muchas décadas. Y lo ha vuelto a ser en su barrio de San José, donde se forjó el negro pasado en la última década del siglo pasado, convirtiéndose en el rey de los bajos fondos de la ciudad. Su figura estuvo rodeado de muchos familiares y acólitos, que se rindieron a los pies de un delincuente que se movía entre los bajos fondos bajo una gran cúpula de protección ante quien intentara acabar con su trono. Y, sobre todo, su dinero y poder.

Pero cayó antaño en medio de un revuelo y del famoseo que había adquirido en la época. Desde entonces ha sido un continuo ir y venir de la libertad. Y a pesar del tiempo transcurrido, su nombre de guerra sigue conservando su mito de antaño. Eso sí, venido a menos. Mucho menos, en un negocio en el que ahora se mueven otros nombres, de otros tiempos y otras formas de crear clanes.

Melena

Este martes volvió a ser detenido. En su imagen se acumulan los años y la vida vinculada a la delincuencia. Su enorme pelo canoso de rockero sigue marcando su figura. Junto a él cayó una mujer.

El Guaca fue traslado en un vehículo policial a la comisaría en la que prestará declaración, antes de pasar a disposición judicial.