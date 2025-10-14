Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra
La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para aclarar si el agresor iba con otras personas cuando cometió el ataque
La Policía Nacional ha detenido al joven que el viernes 10 de octubre por la noche apuñaló a un amigo de su exnovia por celos en la plaza de Manuel Becerra. El arrestado tiene 26 años y está acusado de un homicidio en grado de tentativa.
El presunto autor del ataque asestó al menos media decena de puñaladas a la víctima en tórax y abdomen cuando esta se encontraba en compañía de su expareja. El ahora detenido se bajó de un coche y fue directo a por el herido, que se recupera en el Hospital Doctor Negrín. Luego, huyó en el mismo turismo en el que había llegado. Testigos han asegurado a la Policía que el autor no iba solo en el vehículo, por lo que los agentes mantienen la investigación abierta para esclarecer el caso.
Tras cometer la agresión, el individuo -español de 26 años- permaneció tres días oculto hasta que este lunes los investigadores de Policía Judicial de la Policía Nacional lo arrestaron. Se encuentra en dependencias policiales hasta pasar a disposición judicial.
Cerca de la Comisaría de la Policía Nacional
La agresión tuvo lugar al filo de las 22.30 horas, entre la calle la Naval y Juan Rejón, a solo unos metros de la Comisaría de Distrito Las Palmas Norte de la Policía Nacional. La víctima quedó tendida en el suelo, malherida, y lo único que alcanzó a decir era que no conocía al sujeto que lo apuñaló.
Habrá ampliación.
