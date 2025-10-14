Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra

La Policía Nacional ha detenido al joven que el viernes 10 de octubre por la noche apuñaló a un amigo de su exnovia por celos en la plaza de Manuel Becerra. El arrestado tiene 26 años y está acusado de un homicidio en grado de tentativa.

El presunto autor del ataque asestó al menos media decena de puñaladas a la víctima en tórax y abdomen cuando esta se encontraba en compañía de su expareja. El ahora detenido se bajó de un coche y fue directo a por el herido, que se recupera en el Hospital Doctor Negrín. Luego, huyó en el mismo turismo en el que había llegado. Testigos han asegurado a la Policía que el autor no iba solo en el vehículo, por lo que los agentes mantienen la investigación abierta para esclarecer el caso.

Tras cometer la agresión, el individuo -español de 26 años- permaneció tres días oculto hasta que este lunes los investigadores de Policía Judicial de la Policía Nacional lo arrestaron. Se encuentra en dependencias policiales hasta pasar a disposición judicial.

Cerca de la Comisaría de la Policía Nacional

La agresión tuvo lugar al filo de las 22.30 horas, entre la calle la Naval y Juan Rejón, a solo unos metros de la Comisaría de Distrito Las Palmas Norte de la Policía Nacional. La víctima quedó tendida en el suelo, malherida, y lo único que alcanzó a decir era que no conocía al sujeto que lo apuñaló.

Habrá ampliación.