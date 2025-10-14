La Guardia Civil sanciona a un piloto de dron por operar sin permiso a menos de un kilómetro del Aeropuerto de Fuerteventura

La Guardia Civil ha identificado y sancionado recientemente al piloto de un dron que realizaba vuelos no autorizados en las cercanías del Aeropuerto de Fuerteventura, vulnerando la normativa de seguridad aérea.

El incidente, que tuvo lugar a menos de un kilómetro de las instalaciones aeroportuarias, motivó el desvío y retraso de varios vuelos y afectó a cerca de 600 pasajeros.

Localización y actuación tras recibir el aviso

El suceso se produjo cuando el personal del propio aeropuerto detectó la presencia de un dron volando a baja altura y en dirección perpendicular a las pistas. Rápidamente, se emitió un aviso a la Guardia Civil, que movilizó a la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Puerto del Rosario. El dispositivo permitió localizar al responsable, quien operaba un dron de la marca DJI, modelo FLIP, con un peso de 249 gramos, en una zona donde este tipo de operaciones está terminantemente prohibida sin un permiso especial del control de tráfico aéreo. El piloto manifestó desconocer la normativa aplicable.

Zona CTR y regulación sobre vuelos de drones

El espacio donde se detectó el dron corresponde a una Zona CTR (Controlled Traffic Region), es decir, una región circundante al aeropuerto en la que el tránsito aéreo está estrictamente regulado para garantizar la seguridad de las aeronaves tripuladas, especialmente durante las fases de despegue y aterrizaje. La normativa prohíbe expresamente el vuelo de drones en estas áreas sin la debida autorización, al tratarse de un entorno sensible para la navegación aérea.

Este hecho supuso la suspensión del aeropuerto durante aproximadamente una hora, afectado a más de 600 personas

La actividad irregular del dron tuvo consecuencias inmediatas sobre las operaciones aeroportuarias: se produjeron dos desvíos de vuelos a Las Palmas y retrasos tanto en aterrizajes como en despegues de otros cuatro servicios más. Como medida de seguridad, el aeropuerto suspendió su actividad durante más de una hora, desde las 07:00 hasta las 08:10 horas, lo que impactó en la movilidad de cientos de viajeros.

Sanción de hasta 225.000 euros

El hecho constituye una infracción muy grave según el artículo 48.3 de la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea (BOE), por ignorar las restricciones vigentes sobre servidumbres aeronáuticas y el uso del espacio. El piloto alegó desconocimiento de la norma, si bien esta responsabilidad recae siempre sobre el operador.

Furgoneta del piloto de dron sancionado en Fuerteventura por operar cerca del aeropuerto. / G. C.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) recuerda que es ilegal volar drones próximos a cualquier aeropuerto sin previa autorización expresa. Las sanciones por este tipo de conductas pueden suponer multas de entre 90.001 y 225.000 euros, tal y como establece la legislación española (AESA).

Obligaciones y recomendaciones para volar drones

La regulación nacional y europea exige que todos los usuarios de drones conozcan y respeten la normativa aplicable, incluida la reciente Reglamentación Europea (UE) 2019/947, que regula el uso seguro de sistemas de aeronaves no tripuladas (EASA - European Union Aviation Safety Agency).

Además, se debe consultar los mapas de zonas restringidas o prohibidas para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad aérea y la de los ciudadanos.