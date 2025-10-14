Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una menor huye de su padrastro tras quebrantar una orden de alejamiento y la Policía Nacional la encuentra en San Telmo

El detenido, un varón de 57 años que cuenta con antecedentes y cuatro controles judiciales en vigor, fue arrestado tras amenazar nuevamente a la madre de la joven con un cuchillo

La Policía Nacional ha dado a conocer este martes la detención en Las Palmas de Gran Canaria de un hombre de 57 años como presunto responsable de un delito de violencia de género y quebrantamiento de condena.

El arresto, realizado a primeras horas del 10 de octubre, responde a una investigación abierta tras la denuncia por desaparición de una menor, que derivó en el descubrimiento de una situación de convivencia irregular y amenazas en el ámbito familiar.

Investigación a raíz de la desaparición de una menor

El caso empezó en la tarde del 9 de octubre, cuando una madre acudió a la Comisaría de Distrito Sur para notificar que su hija de 15 años no había regresado del instituto. El dispositivo de búsqueda permitió localizar pasada la medianoche a la menor en el parque de San Telmo.

En ese primer contacto, la adolescente mostró desconfianza hacia los agentes, pero finalmente explicó que había abandonado su domicilio a causa de los malos tratos sufridos por parte de su padrastro, quien además incumplía una orden judicial de alejamiento en vigor.

Denuncias de agresiones y amenazas en el entorno familiar

La menor relató a los agentes que tanto ella como su madre eran víctimas habituales de agresiones físicas por parte del detenido. Destacó especialmente un episodio ocurrido el pasado 7 de octubre, en el que el hombre amenazó de muerte a su madre con un cuchillo de cocina, todo ello en presencia de sus tres hermanos menores, de 1, 8 y 9 años.

Añadió que, pese a la gravedad de los hechos y la existencia de la orden de alejamiento, la víctima permitió el regreso del agresor al hogar familiar al día siguiente.

Intervención policial y medidas de protección

Ante la gravedad del relato, la menor y su madre fueron trasladadas a dependencias policiales, donde la progenitora corroboró la versión de su hija y expresó su voluntad de interponer una denuncia formal. Mientras tanto, el presunto agresor se encontraba con los tres menores en una vivienda del barrio de Ciudad del Campo, también en la capital grancanaria.

Un dispositivo policial permitió localizar y detener al individuo a las 03:05 horas del 10 de octubre. Durante el arresto, los agentes incautaron un cuchillo de cocina con mango blanco, el mismo con el que supuestamente había amenazado a la víctima días antes.

Antecedentes judiciales y tutela de menores

El detenido cuenta con diez detenciones previas por delitos similares y cuatro reclamaciones judiciales activas. Fue trasladado a dependencias policiales y, posteriormente, el atestado fue remitido tanto al Juzgado de Guardia como a la Fiscalía de Menores, que supervisa desde entonces la situación de los cuatro hijos de la víctima.

Importancia de la colaboración ciudadana

Desde la Policía Nacional se subraya una vez más la importancia de la colaboración ciudadana para luchar contra la violencia de género y detectar situaciones de riesgo en el entorno familiar. Se invita a cualquier persona que tenga información sobre hechos delictivos a contribuir, de forma anónima si así lo desea, a través del apartado Colabora en la página web oficial de la Policía Nacional (www.policia.es). La confidencialidad y el trato seguro de los datos están garantizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

