La Guardia Civil desmantela en Gran Canaria una red de falsas santeras que estafó miles de euros con rituales y amenazas de muerte

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, en Gran Canaria, ha desarticulado una supuesta trama criminal que, bajo la apariencia de servicios espirituales y de santería, habría cometido delitos de estafa, apropiación indebida, coacciones y lesiones.

Las presuntas autoras, dos mujeres identificadas tras una compleja investigación, se valían de la angustia y el estado vulnerable de sus víctimas para obtener importantes sumas de dinero y joyas familiares a través de engaños y amenazas.

Inicio de la investigación

El caso salió a la luz el pasado agosto, cuando una vecina de la isla, afectada por la depresión familiar tras el fallecimiento de un allegado, contactó a través de una red social con un perfil dedicado a “sanaciones espirituales”. Este contacto, lejos de proporcionar ayuda, la sumió en una situación de presión psicológica extrema: según el relato policial, las presuntas estafadoras advertían a la víctima de que su marido moriría en apenas tres días y que otros familiares también estaban en peligro de muerte o de contraer enfermedades graves.

Ante la manipulación y el miedo generados, la víctima accedió a realizar un primer pago de 5.800 euros en efectivo. Esta fue solo la puerta de entrada a una cadena de sucesivas demandas económicas y de sufrimiento psicológico.

La principal estafada está representada por el letrado César Robaina, del despacho Vokse Abogados.

Estrategias de manipulación

La investigación de la Guardia Civil permitió reconstruir no solo los hechos delictivos, sino también los métodos empleados por las acusadas. Las víctimas, sumidas en el temor que las sospechosas alimentaban con predicciones fatales, fueron convencidas de entregar hasta 30.000 euros en joyas familiares – bajo el pretexto de que serían empleadas en rituales de “sacrificio” para evitar supuestas desgracias.

La investigación destapó cómo las presuntas autoras amenazaban de muerte inminente a sus víctimas y les exigían joyas para "rituales"

Un trabajo exhaustivo de los agentes en el análisis de comunicaciones vía WhatsApp, mensajes de redes sociales, audios, así como movimientos bancarios y registros telefónicos, fue clave para recabar pruebas contundentes. Uno de los hallazgos más reveladores fue el descubrimiento de vídeos en directo en los que las propias estafadoras exhibían las joyas entregadas, identificadas sin dudas por las víctimas.

Además del grave daño patrimonial, las prácticas abusivas fueron más allá de lo económico: los agentes detectaron que las víctimas habían sido sometidas a rituales donde se les infligían cortes en la espalda, hechos que constituyen un presunto delito leve de lesiones, y por los cuales se cobraba a las víctimas sumas elevadas, alcanzando los 6.500 euros por dichos “tratamientos”.

El papel de los expertos y la identificación de las sospechosas

Durante la investigación, resultó fundamental la intervención de expertos en religiones afroamericanas como la Yoruba y el Palo Mayombe. Sus testimonios confirmaron que los rituales efectuados por las acusadas carecen de fundamento en estas culturas, que la predicción de la muerte es imposible y que en ningún caso las religiones reconocidas exigen sacrificios de joyas de oro o plata, ni el cobro de cantidades desorbitadas por supuestos servicios.

Gracias a la colaboración de entidades bancarias, análisis de bases de datos policiales y gestiones con operadores telefónicos, la Guardia Civil pudo identificar plenamente a las dos presuntas autoras, que compartían tanto domicilio como cuentas bancarias.

Investigación judicial y recomendaciones

Concluida la operación, las diligencias han sido remitidas al Juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana, donde continúa el procedimiento judicial.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de desconfiar de quienes prometen resolver problemas personales o familiares mediante rituales a cambio de dinero o bienes valiosos. La colaboración ciudadana ha sido crucial en esta investigación, demostrando que el apoyo social y la denuncia efectiva son herramientas claves para frenar las nuevas formas de estafa.

La protección frente al fraude espiritual pasa por informarse a través de canales oficiales y buscar ayuda profesional en situaciones de vulnerabilidad o duelo.