Aparatoso accidente en Tafira Baja

Un accidente de tráfico ocurrido durante la pasada noche en la urbanización Monteluz, situada en Tafira Baja, dejó como resultado una persona herida que tuvo que ser evacuada a un centro sanitario.

El siniestro se produjo en una zona residencial que conecta con vías de alto tránsito en el municipio capitalino, y obligó a activar un importante dispositivo de emergencias.

La Unidad Nocturna Especial (UNE) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria fue la primera en llegar al lugar, donde se encargó de asegurar la zona, regular el tráfico y recopilar los primeros indicios sobre lo ocurrido.

Este grupo especializado actúa en intervenciones críticas durante la noche, y su presencia fue fundamental para controlar la situación y facilitar el acceso a los servicios de emergencia.

Atención médica urgente y traslado hospitalario

El herido fue atendido por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se desplazó con una ambulancia medicalizada. Tras una primera estabilización en el lugar del accidente, se procedió a su traslado a un hospital cercano, donde quedó ingresado para valoración médica.

Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre la naturaleza o gravedad de las lesiones, y se mantiene la confidencialidad por motivos legales y de privacidad.