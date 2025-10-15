Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropello con misterio en Gran Canaria: ¿De dónde procede el emú que mató un coche?

El ave murió en la GC-3, a la altura de Siete Palmas. El accidente ha puesto en marcha una investigación por parte de la Policía Canaria sobre la titularidad del animal

Un agente de la Policía Canaria junto al emú atropellado en la GC 3, a la altura de Siete Palmas. En el círculo, un ejemplar de emú

Un agente de la Policía Canaria junto al emú atropellado en la GC 3, a la altura de Siete Palmas. En el círculo, un ejemplar de emú / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El pasado lunes, 13 de octubre, un turismo atropelló a un emú en la autovía GC-3 (Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria), a la altura de Siete Palmas (Las Palmas de Gran Canaria). El ave, considerada potencialmente peligrosa por su tamaño y capacidad de defensa, intentó cruzar la calzada y falleció en el acto como consecuencia del impacto. El conductor, visiblemente afectado por lo ocurrido,aunque ileso físicamente, sufrió daños materiales en su vehículo.

Tras el accidente, intervinieron agentes del Grupo de Medio Ambiente (GRUMA) del Cuerpo General de la Policía Canaria, servicios de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Gran Canaria, equipos sanitarios y la Guardia Civil de Tráfico.

El servicio municipal de recogida de animales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retiró el cadáver del emú para reestablecer el tráfico en la vía.

Investigación sobre el dueño del animal

Los agentes de GRUMA procedieron a verificar la identidad del conductor, los daños derivados del accidente y a leer el microchip del animal, logrando así identificar a su titular. Actualmente, las autoridades investigan cómo llegó el emú a circular libremente por la autovía, revisando tanto la legalidad de su tenencia como las condiciones de seguridad de las instalaciones de las que posiblemente se escapó.

El objetivo es asegurar el cumplimiento de la normativa sobre tenencia de especies exóticas y potencialmente peligrosas, que exige controles estrictos y medidas preventivas para evitar la fuga y la puesta en riesgo de personas o el ecosistema.

Encuentran un huevo de emú enano de Australia extinguido en 1822

Encuentran un huevo de emú enano de Australia extinguido en 1822 / LP/DLP

Características y origen del emú

El emú (Dromaius novaehollandiae) es originario de Australia y destaca por ser la segunda ave más grande del mundo tras el avestruz. Estos animales pueden superar el metro y medio de altura y alcanzar un peso de más de 60 kilos.

Su dieta es omnívora, basada en hojas, semillas, frutas, hierbas e insectos. Los emúes no pueden volar, pero cuentan con potentes patas que les permiten correr hasta 50 km/h. Son animales de hábitos nómadas, capaces de recorrer largas distancias en busca de alimento y agua, y suelen formar pequeños grupos.

Noticias relacionadas y más

En época de cría, la hembra pone varios huevos —a veces hasta una veintena—, pero es el macho quien los incuba durante unos dos meses, sin apenas alimentarse ni beber.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Marcha atrás al intento de regular los dúplex de La Minilla que exceden la altura máxima
  2. Detenido el histórico narcotraficante 'El Guaca'
  3. El Hard Rock de Playa del Inglés vuelve a salir al mercado tras cinco años
  4. La Guardia Civil desmantela en Gran Canaria una red de falsas santeras que estafó miles de euros con rituales y amenazas de muerte
  5. Adiós a los tarajales de La Cícer: Las Palmas de Gran Canaria los retira por seguridad
  6. Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra
  7. Corea 'saluda' a Canarias con k-pop y 'El Juego del Calamar': la escultura del 'Greetingman' se inclina ante el Puerto de Las Palmas
  8. Al grito de 'fuerza Recobita' por sus seis meses KO: 'Le brindaremos el ascenso de la UD Las Palmas

Atropello con misterio en Gran Canaria: ¿De dónde procede el emú que mató un coche?

Atropello con misterio en Gran Canaria: ¿De dónde procede el emú que mató un coche?

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a robar en 31 vehículos de alquiler en Lanzarote y Fuerteventura

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a robar en 31 vehículos de alquiler en Lanzarote y Fuerteventura

Herido grave un taxista que viajaba con dos clientes tras volcar en el sur de Lanzarote

Herido grave un taxista que viajaba con dos clientes tras volcar en el sur de Lanzarote

Detienen a “El Guaca” en Las Palmas de Gran Canaria: el histórico narcotraficante grancanario vuelve a prisión

Detienen a “El Guaca” en Las Palmas de Gran Canaria: el histórico narcotraficante grancanario vuelve a prisión

Detenida una abogada en Canarias por falsificar contratos de alquiler para favorecer la inmigración irregular

Detenida una abogada en Canarias por falsificar contratos de alquiler para favorecer la inmigración irregular

La trama de dos santeras en Vecindario: estafan más de 60.000 euros, joyas y hacían cortes en la espalda a las víctimas

La trama de dos santeras en Vecindario: estafan más de 60.000 euros, joyas y hacían cortes en la espalda a las víctimas

La Guardia Civil sanciona a un piloto de dron por operar sin permiso a menos de un kilómetro del Aeropuerto de Fuerteventura

La Guardia Civil sanciona a un piloto de dron por operar sin permiso a menos de un kilómetro del Aeropuerto de Fuerteventura

Heridos dos hombres tras el vuelco de un vehículo en Fuerteventura

Heridos dos hombres tras el vuelco de un vehículo en Fuerteventura
Tracking Pixel Contents