Atropello con misterio en Gran Canaria: ¿De dónde procede el emú que mató un coche?
El ave murió en la GC-3, a la altura de Siete Palmas. El accidente ha puesto en marcha una investigación por parte de la Policía Canaria sobre la titularidad del animal
El pasado lunes, 13 de octubre, un turismo atropelló a un emú en la autovía GC-3 (Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria), a la altura de Siete Palmas (Las Palmas de Gran Canaria). El ave, considerada potencialmente peligrosa por su tamaño y capacidad de defensa, intentó cruzar la calzada y falleció en el acto como consecuencia del impacto. El conductor, visiblemente afectado por lo ocurrido,aunque ileso físicamente, sufrió daños materiales en su vehículo.
Tras el accidente, intervinieron agentes del Grupo de Medio Ambiente (GRUMA) del Cuerpo General de la Policía Canaria, servicios de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Gran Canaria, equipos sanitarios y la Guardia Civil de Tráfico.
El servicio municipal de recogida de animales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retiró el cadáver del emú para reestablecer el tráfico en la vía.
Investigación sobre el dueño del animal
Los agentes de GRUMA procedieron a verificar la identidad del conductor, los daños derivados del accidente y a leer el microchip del animal, logrando así identificar a su titular. Actualmente, las autoridades investigan cómo llegó el emú a circular libremente por la autovía, revisando tanto la legalidad de su tenencia como las condiciones de seguridad de las instalaciones de las que posiblemente se escapó.
El objetivo es asegurar el cumplimiento de la normativa sobre tenencia de especies exóticas y potencialmente peligrosas, que exige controles estrictos y medidas preventivas para evitar la fuga y la puesta en riesgo de personas o el ecosistema.
Características y origen del emú
El emú (Dromaius novaehollandiae) es originario de Australia y destaca por ser la segunda ave más grande del mundo tras el avestruz. Estos animales pueden superar el metro y medio de altura y alcanzar un peso de más de 60 kilos.
Su dieta es omnívora, basada en hojas, semillas, frutas, hierbas e insectos. Los emúes no pueden volar, pero cuentan con potentes patas que les permiten correr hasta 50 km/h. Son animales de hábitos nómadas, capaces de recorrer largas distancias en busca de alimento y agua, y suelen formar pequeños grupos.
En época de cría, la hembra pone varios huevos —a veces hasta una veintena—, pero es el macho quien los incuba durante unos dos meses, sin apenas alimentarse ni beber.
