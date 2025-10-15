Desarticulado en Las Palmas de Gran Canaria el narcopiso del "Guaca" con más de un kilo de heroína

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, en colaboración con el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo - Unidad Especial (GOIA-U.E.) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, han desarticulado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes situado en el barrio de San José.

Tras intensos meses de investigación, la operación en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas, se saldó con la detención de dos personas, siendo el principal investigado conocido como “El Guaca”, un delincuente habitual que cuenta con 47 detenciones previas y una trayectoria delictiva marcada por 24 años de condenas firmes relacionadas con delitos contra la salud pública.

Junto a él fue arrestada su pareja, que también participaba en la venta directa de droga a los consumidores que acudían al inmueble, el cual contaba con fuertes medidas de seguridad, así como con una red de “aguadores”, personas toxicómanas que vigilaban los alrededores a cambio de dosis, alertando de la presencia de los agentes.

Esta organización mantenía activo el punto de venta durante las 24 horas del día, generando un grave deterioro en la convivencia vecinal, registrándose en lo que va de año, más de 155 intervenciones policiales y 70 actas por tenencia o consumo de drogas en un radio de 200 metros en torno al inmueble, evidencia del impacto delictivo de este punto de venta.

El Guaca, siendo trasladado a un vehículo policial este martes en San José. / LP / DLP

El pasado martes 14 de octubre, y con autorización del Juzgado competente, se llevó a cabo una diligencia de entrada y registro que permitió intervenir, entre otros efectos:

1,3 kilos de heroína , incluidos 248 envoltorios termosellados listos para la venta.

, incluidos 248 envoltorios termosellados listos para la venta. 88 dosis de crack preparadas para su distribución.

preparadas para su distribución. Más de 400 gramos de cocaína .

. Más de 17.000 euros en efectivo fraccionado .

. Joyas y numerosas armas blancas.

En el operativo participaron también unidades especializadas como el GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad), la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), así como Sistemas Especiales, Subsuelo y Guías Caninos, garantizando una intervención coordinada y segura.

Durante la jornada de registro, numerosos vecinos se acercaron para agradecer la actuación policial, expresando su alivio por el fin de un foco de inseguridad y tráfico de drogas que afectaba al barrio desde hacía años.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente.