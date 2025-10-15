La Guardia Civil desarticula una red dedicada a robar en 31 vehículos de alquiler en Lanzarote y Fuerteventura

En un operativo desarrollado el pasado 17 de septiembre de 2025, la Guardia Civil de Lanzarote logró esclarecer un total de 31 robos en el interior de vehículos, concretamente en automóviles de alquiler y principalmente en zonas frecuentadas por turistas en Lanzarote y Fuerteventura.

Los presuntos autores, dos personas ya detenidas, seleccionaban como objetivo los vehículos de alquiler aparcados en lugares turísticos, sabedores de que sus ocupantes serían turistas y de que permanecían ausentes durante largos periodos.

Modus operandi y dispositivo especial

El modus operandi de los autores consistía en aprovechar la ausencia de los visitantes para forzar los vehículos, normalmente fracturando las ventanillas o cristales, y acceder así al interior para sustraer objetos de valor como bolsos, carteras, dispositivos electrónicos, cámaras y otros efectos personales. La investigación policial comenzó a raíz del aumento de denuncias presentadas por turistas, principalmente referidas a robos en estacionamientos próximos a lugares de interés.

Frente a este aumento de delitos, la Guardia Civil articuló un dispositivo especial de vigilancia y control en las áreas con mayor incidencia, lo que finalmente permitió identificar y detener a los sospechosos mientras se desplazaban por la isla en un vehículo donde se encontraron numerosos objetos previamente sustraídos.

Recuperación de objetos y puesta a disposición judicial

Tras la detención, fueron hallados en el interior del coche de los arrestados varios efectos personales que, después de la correspondiente comprobación, pudieron ser devueltos en su mayoría a los propietarios, turistas afectados en diferentes puntos de Lanzarote y Fuerteventura.

Tanto los detenidos como las diligencias del caso han sido remitidos al Juzgado de Guardia de Arrecife, continuando la instrucción judicial para esclarecer todos los hechos.

Recomendaciones de seguridad para evitar robos en vehículos

Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de no dejar objetos de valor a la vista dentro del coche, especialmente en lugares turísticos. Se recomienda guardar bolsas, carteras, móviles o cámaras en el maletero antes de estacionar el vehículo y evitar realizar esta acción una vez aparcado.

También es fundamental verificar que todas las puertas y ventanas (incluido el techo solar) estén perfectamente cerradas y no depender exclusivamente del mando a distancia, ya que existen dispositivos inhibidores de frecuencia que pueden impedir el cierre seguro del vehículo.