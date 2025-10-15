Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a robar en 31 vehículos de alquiler en Lanzarote y Fuerteventura

Los ladrones seleccionaban como objetivo los coches aparcados en lugares turísticos, sabedores de que sus ocupantes serían turistas y de que permanecían ausentes durante largos periodos

Objetos robados recuperados por la Guardia Civil de robos en coches de alquiler en Lanzarote y Fuerteventura

Objetos robados recuperados por la Guardia Civil de robos en coches de alquiler en Lanzarote y Fuerteventura / Guardia Civil

La Provincia

La Provincia

Arrecife

En un operativo desarrollado el pasado 17 de septiembre de 2025, la Guardia Civil de Lanzarote logró esclarecer un total de 31 robos en el interior de vehículos, concretamente en automóviles de alquiler y principalmente en zonas frecuentadas por turistas en Lanzarote y Fuerteventura.

Los presuntos autores, dos personas ya detenidas, seleccionaban como objetivo los vehículos de alquiler aparcados en lugares turísticos, sabedores de que sus ocupantes serían turistas y de que permanecían ausentes durante largos periodos.

Modus operandi y dispositivo especial

El modus operandi de los autores consistía en aprovechar la ausencia de los visitantes para forzar los vehículos, normalmente fracturando las ventanillas o cristales, y acceder así al interior para sustraer objetos de valor como bolsos, carteras, dispositivos electrónicos, cámaras y otros efectos personales. La investigación policial comenzó a raíz del aumento de denuncias presentadas por turistas, principalmente referidas a robos en estacionamientos próximos a lugares de interés.

Frente a este aumento de delitos, la Guardia Civil articuló un dispositivo especial de vigilancia y control en las áreas con mayor incidencia, lo que finalmente permitió identificar y detener a los sospechosos mientras se desplazaban por la isla en un vehículo donde se encontraron numerosos objetos previamente sustraídos.

Recuperación de objetos y puesta a disposición judicial

Tras la detención, fueron hallados en el interior del coche de los arrestados varios efectos personales que, después de la correspondiente comprobación, pudieron ser devueltos en su mayoría a los propietarios, turistas afectados en diferentes puntos de Lanzarote y Fuerteventura.

Tanto los detenidos como las diligencias del caso han sido remitidos al Juzgado de Guardia de Arrecife, continuando la instrucción judicial para esclarecer todos los hechos.

Recomendaciones de seguridad para evitar robos en vehículos

Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de no dejar objetos de valor a la vista dentro del coche, especialmente en lugares turísticos. Se recomienda guardar bolsas, carteras, móviles o cámaras en el maletero antes de estacionar el vehículo y evitar realizar esta acción una vez aparcado.

Noticias relacionadas y más

También es fundamental verificar que todas las puertas y ventanas (incluido el techo solar) estén perfectamente cerradas y no depender exclusivamente del mando a distancia, ya que existen dispositivos inhibidores de frecuencia que pueden impedir el cierre seguro del vehículo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Marcha atrás al intento de regular los dúplex de La Minilla que exceden la altura máxima
  2. Detenido el histórico narcotraficante 'El Guaca'
  3. El Hard Rock de Playa del Inglés vuelve a salir al mercado tras cinco años
  4. La Guardia Civil desmantela en Gran Canaria una red de falsas santeras que estafó miles de euros con rituales y amenazas de muerte
  5. Adiós a los tarajales de La Cícer: Las Palmas de Gran Canaria los retira por seguridad
  6. Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra
  7. Corea 'saluda' a Canarias con k-pop y 'El Juego del Calamar': la escultura del 'Greetingman' se inclina ante el Puerto de Las Palmas
  8. Al grito de 'fuerza Recobita' por sus seis meses KO: 'Le brindaremos el ascenso de la UD Las Palmas

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a robar en 31 vehículos de alquiler en Lanzarote y Fuerteventura

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a robar en 31 vehículos de alquiler en Lanzarote y Fuerteventura

Herido grave un taxista que viajaba con dos clientes tras volcar en el sur de Lanzarote

Herido grave un taxista que viajaba con dos clientes tras volcar en el sur de Lanzarote

Detienen a “El Guaca” en Las Palmas de Gran Canaria: el histórico narcotraficante grancanario vuelve a prisión

Detienen a “El Guaca” en Las Palmas de Gran Canaria: el histórico narcotraficante grancanario vuelve a prisión

Detenida una abogada en Canarias por falsificar contratos de alquiler para favorecer la inmigración irregular

Detenida una abogada en Canarias por falsificar contratos de alquiler para favorecer la inmigración irregular

La trama de dos santeras en Vecindario: estafan más de 60.000 euros, joyas y hacían cortes en la espalda a las víctimas

La trama de dos santeras en Vecindario: estafan más de 60.000 euros, joyas y hacían cortes en la espalda a las víctimas

La Guardia Civil sanciona a un piloto de dron por operar sin permiso a menos de un kilómetro del Aeropuerto de Fuerteventura

La Guardia Civil sanciona a un piloto de dron por operar sin permiso a menos de un kilómetro del Aeropuerto de Fuerteventura

Heridos dos hombres tras el vuelco de un vehículo en Fuerteventura

Heridos dos hombres tras el vuelco de un vehículo en Fuerteventura

Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra

Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra
Tracking Pixel Contents