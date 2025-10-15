Herido grave un taxista que viajaba con dos clientes tras volcar en el sur de Lanzarote
La salida de la vía se produjo en la madrugada de este miércoles en la carretera que une Yaiza con Playa Blanca (LZ-2) y hasta el lugar se trasladaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario
En la madrugada de este miércoles, 15 de octubre, bomberos del Parque Sur del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote intervinieron en un accidente de tráfico en la carretera LZ-2, cerca del kilómetro 27 (en el tramo que conecta el pueblo de Yaiza con Playa Blanca) en el municipio de Yaiza. El aviso fue dado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias a las 1.22 horas tras informar de que un taxi había sufrido una salida de vía y volcado lateralmente, quedando su conductor atrapado en el interior.
A la llegada de los efectivos, la Policía Local de Yaiza ya se encontraba en el lugar gestionando la situación. Inmediatamente después, se sumaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una medicalizada y otra de soporte vital básico, y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. El taxista fue evacuado en estado grave al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, según el Cecoes, mientras que los dos clientes "resultaron ilesos".
Dentro del vehículo accidentado permanecía el conductor, acompañado por un pasajero que le brindaba auxilio. El hombre se encontraba consciente, aunque mostraba síntomas de desorientación. Para acceder y asistir al afectado, el equipo de rescate optó por entrar al taxi por la ventana del acompañante, colocando un collarín cervical al conductor para evitar lesiones mayores.
Extracción del accidentado
La extracción se realizó a través del portón trasero, utilizando equipos de excarcelación para abrir un espacio seguro. Sanitarios y bomberos colaboraron estrechamente en la operación, logrando sacar al herido y trasladarlo con seguridad a la ambulancia. Posteriormente, y por indicación policial, se recuperaron los objetos personales del conductor y del pasajero, los cuales fueron entregados a la Policía Local de Yaiza.
Finalmente, el personal de emergencias procedió a desconectar la batería del vehículo y balizar la zona.
Colisión entre dos vehículos en la LZ-701 a la entrada de Playa Blanca
El mediodía del 14 de octubre estuvo marcado por un accidente de tráfico en la LZ-701, justo en la entrada de Playa Blanca (altura del supermercado Lidl), municipio de Yaiza. El incidente, que tuvo lugar poco después de las 13:30 horas, fue comunicado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias, movilizando rápidamente a los servicios de emergencia de la isla. Este incidente tuvo lugar unas 12 horas antes al ocurrido en la madrugada de este miércoles cuando un taxi volcó a unos 27 kilómetros de distancia en la LZ-2, vía que discurre paralela a la LZ-1.
A su llegada, los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote comprobaron que la Policía Local y dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se encontraban ya asistiendo a los afectados.
Poco después se sumó la Guardia Civil de Tráfico para garantizar la seguridad en la zona. La colisión entre los dos turismos dejó como saldo varios heridos, entre ellos una conductora que fue atendida por los sanitarios y trasladada en camilla a a la ambulancia, que la evacuó al hospital. El ocupante del otro vehículo resultó ileso y no precisó atención médica.
Medidas adoptadas tras el accidente
Tras la valoración inicial y la asistencia a los afectados, los equipos de rescate procedieron a desconectar la batería de uno de los vehículos implicados para prevenir riesgos eléctricos. Además, se utilizó sepiolita con el objetivo de controlar un derrame en la calzada, minimizando así el peligro de deslizamientos para otros conductores. Finalmente, se dio aviso a los servicios de conservación de carreteras para restaurar y asegurar el normal tránsito en la zona afectada.
