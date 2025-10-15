Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos mujeres hospitalizadas, una de ellas de 90 años, por un incendio en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

La anciana sufrió quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado tras el fuego declarado en un domicilio de la calle Primero de Mayo

Vistas del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Vistas del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. / Andrés Cruz

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Dos mujeres han sido hospitalizadas a consecuencia de un incendio declarado en una vivienda de la avenida Primero de Mayo de Las Palmas de Gran Canaria a media mañana de este miércoles, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

La peor parada fue una señora de 90 años que sufrió quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y fue atendida por personal del Servicio de Urgencias Canario que la trasladó luego en ambulancia al Hospital Insular de la capital.

Centro al que fue conducida también una segunda afectada que igualmente presentaba intoxicación por inhalación de humo, si bien de carácter leve, se explica en un comunicado del 112.

Recursos desplazados al lugar del incendio

El Cecoes detalla que bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria acudieron al lugar, extinguieron el incendio y ventilaron la vivienda.

Noticias relacionadas y más

Y agrega que el suceso, registrado poco después de las diez de la mañana, movilizó además a agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional que aseguraron la zona y colaboraron en el dispositivo de emergencia.

TEMAS

  1. Marcha atrás al intento de regular los dúplex de La Minilla que exceden la altura máxima
  2. Detenido el histórico narcotraficante 'El Guaca'
  3. El Hard Rock de Playa del Inglés vuelve a salir al mercado tras cinco años
  4. La Guardia Civil desmantela en Gran Canaria una red de falsas santeras que estafó miles de euros con rituales y amenazas de muerte
  5. Adiós a los tarajales de La Cícer: Las Palmas de Gran Canaria los retira por seguridad
  6. Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra
  7. Corea 'saluda' a Canarias con k-pop y 'El Juego del Calamar': la escultura del 'Greetingman' se inclina ante el Puerto de Las Palmas
  8. Al grito de 'fuerza Recobita' por sus seis meses KO: 'Le brindaremos el ascenso de la UD Las Palmas

Dos mujeres hospitalizadas, una de ellas de 90 años, por un incendio en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

Dos mujeres hospitalizadas, una de ellas de 90 años, por un incendio en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

Atropello con misterio en Gran Canaria: ¿De dónde procede el emú que mató un coche?

Atropello con misterio en Gran Canaria: ¿De dónde procede el emú que mató un coche?

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a robar en 31 vehículos de alquiler en Lanzarote y Fuerteventura

La Guardia Civil desarticula una red dedicada a robar en 31 vehículos de alquiler en Lanzarote y Fuerteventura

Herido grave un taxista que viajaba con dos clientes tras volcar en el sur de Lanzarote

Herido grave un taxista que viajaba con dos clientes tras volcar en el sur de Lanzarote

Detienen a “El Guaca” en Las Palmas de Gran Canaria: el histórico narcotraficante grancanario vuelve a prisión

Detienen a “El Guaca” en Las Palmas de Gran Canaria: el histórico narcotraficante grancanario vuelve a prisión

Detenida una abogada en Canarias por falsificar contratos de alquiler para favorecer la inmigración irregular

Detenida una abogada en Canarias por falsificar contratos de alquiler para favorecer la inmigración irregular

La trama de dos santeras en Vecindario: estafan más de 60.000 euros, joyas y hacían cortes en la espalda a las víctimas

La trama de dos santeras en Vecindario: estafan más de 60.000 euros, joyas y hacían cortes en la espalda a las víctimas

La Guardia Civil sanciona a un piloto de dron por operar sin permiso a menos de un kilómetro del Aeropuerto de Fuerteventura

La Guardia Civil sanciona a un piloto de dron por operar sin permiso a menos de un kilómetro del Aeropuerto de Fuerteventura
Tracking Pixel Contents