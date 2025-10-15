Dos mujeres hospitalizadas, una de ellas de 90 años, por un incendio en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria
La anciana sufrió quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado tras el fuego declarado en un domicilio de la calle Primero de Mayo
Dos mujeres han sido hospitalizadas a consecuencia de un incendio declarado en una vivienda de la avenida Primero de Mayo de Las Palmas de Gran Canaria a media mañana de este miércoles, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.
La peor parada fue una señora de 90 años que sufrió quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y fue atendida por personal del Servicio de Urgencias Canario que la trasladó luego en ambulancia al Hospital Insular de la capital.
Centro al que fue conducida también una segunda afectada que igualmente presentaba intoxicación por inhalación de humo, si bien de carácter leve, se explica en un comunicado del 112.
Recursos desplazados al lugar del incendio
El Cecoes detalla que bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria acudieron al lugar, extinguieron el incendio y ventilaron la vivienda.
Y agrega que el suceso, registrado poco después de las diez de la mañana, movilizó además a agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional que aseguraron la zona y colaboraron en el dispositivo de emergencia.
- Marcha atrás al intento de regular los dúplex de La Minilla que exceden la altura máxima
- Detenido el histórico narcotraficante 'El Guaca'
- El Hard Rock de Playa del Inglés vuelve a salir al mercado tras cinco años
- La Guardia Civil desmantela en Gran Canaria una red de falsas santeras que estafó miles de euros con rituales y amenazas de muerte
- Adiós a los tarajales de La Cícer: Las Palmas de Gran Canaria los retira por seguridad
- Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra
- Corea 'saluda' a Canarias con k-pop y 'El Juego del Calamar': la escultura del 'Greetingman' se inclina ante el Puerto de Las Palmas
- Al grito de 'fuerza Recobita' por sus seis meses KO: 'Le brindaremos el ascenso de la UD Las Palmas