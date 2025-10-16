AEGC denuncia un nuevo ataque contra un guardia civil en Fuerteventura y reclama ser reconocidos como profesión de riesgo

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado un nuevo ataque vandálico contra un agente destinado en Fuerteventura, cuyo vehículo particular fue incendiado tras el lanzamiento de dos cócteles molotov con líquido inflamable, provocando daños valorados en más de 700 euros.

El suceso, según la organización, se suma a otro episodio ocurrido hace dos años, cuando el mismo guardia civil sufrió la pinchadura de las cuatro ruedas de su coche, lo que refuerza la tesis de que el agente ha sido objeto de una acción premeditada y dirigida como represalia a su labor profesional.

Desde AEGC subrayan que los hechos evidencian “la sensación de impunidad” con la que actúan algunos delincuentes y advierten de que esta situación está provocando un aumento de las agresiones contra los miembros del cuerpo. “Estos ataques son un claro ejemplo de por qué exigimos al Gobierno que reconozca la labor de la Guardia Civil como profesión de riesgo”, señalan en un comunicado.

Coche afectado / AEGC

La asociación recuerda que el reconocimiento de esa condición permitiría una mayor protección laboral y jurídica, al tiempo que reclama que los agentes sean considerados autoridad, lo que conllevaría penas más severas para quienes los agredan o atenten contra ellos.

Hasta que estos cambios se materialicen, AEGC ha anunciado que su servicio jurídico asumirá la defensa del agente afectado para que los autores del ataque reciban “la mayor condena posible”.

La organización asegura que no cesará en su reivindicación de mejoras estructurales y legales que fortalezcan la seguridad de los guardias civiles y eviten que hechos como este se repitan en el futuro.