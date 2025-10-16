Cae un traficante en Cruz de Piedra tras días de vigilancia policial por venta de crack y cocaína

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un individuo por presunto tráfico de drogas en el Polígono Cruz de Piedra, como resultado de una operación encubierta desarrollada por la Unidad GOIA-UE (Grupo Operativo Inmediato de Apoyo con Unidad Especial).

La intervención policial se originó tras recibir múltiples denuncias de vecinos de la zona, quienes informaron sobre constantes transacciones sospechosas y el continuo movimiento de personas que podrían estar involucradas en el consumo y compra de sustancias ilegales. Estas alertas ciudadanas fueron claves para poner en marcha el dispositivo de vigilancia.

Refuerzo policial en una zona conflictiva

En respuesta a las quejas, la Policía Local desplegó un dispositivo especial de vigilancia en Cruz de Piedra, una zona que ya había sido señalada en anteriores ocasiones como un posible punto caliente de venta de drogas al menudeo. La presencia policial se incrementó, y durante varios días se llevó a cabo un seguimiento discreto pero exhaustivo de las actividades sospechosas.

Los agentes del GOIA-UE se centraron en identificar patrones de comportamiento, horarios de actividad y a los individuos presuntamente implicados en la red de distribución. Durante esta fase, se recabaron pruebas que confirmaban la venta continuada de sustancias estupefacientes.

El punto culminante del operativo llegó con la detención del sospechoso durante la noche, tras ser sorprendido realizando transacciones de crack y cocaína en la vía pública. Ambas drogas son altamente adictivas y peligrosas, con graves implicaciones para la salud pública y la seguridad de la comunidad.

Según fuentes policiales, la reiteración en la conducta delictiva observada y documentada durante la vigilancia fue clave para justificar una intervención inmediata. El arresto se produjo sin incidentes destacados y, aunque no se han hecho públicos los detalles sobre las incautaciones, se prevé que se hayan decomisado sustancias ilegales y dinero en efectivo procedente de las ventas.