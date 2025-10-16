Un fallecido y dos heridos graves en un accidente entre un turismo y una guagua de Global en Juan Grande

Un accidente de tráfico de gran envergadura se registró en la mañana de este martes en la carretera GC-500, a la altura de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, antes de la rotonda del vertedero. El suceso ha dejado un fallecido, el conductor del turismo, y dos heridos graves, entre los que se encuentra el conductor de la guagua y un pasajero.

En el siniestro se vieron implicados un turismo y una guagua de la compañía Global, lo que obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias debido a la magnitud del impacto. En el transporte público había una veintena de personas.

Hasta el lugar se desplazaron tres camiones de Bomberos de San Bartolomé de Tirajana, un camión del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, dos ambulancias medicalizadas y dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario , además de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Servicio de Carreteras del Cabildo y Policía Local de Maspalomas, que colaboró en el corte y regulación del tráfico en la rotonda del aeroclub.

La colisión provocó retenciones importantes en ambos sentidos de la vía, que fue parcialmente cerrada mientras los equipos de emergencia realizaban las tareas de asistencia, rescate y limpieza del asfalto.

Las causas del accidente se encuentran bajo investigación por parte de la Guardia Civil, que instruye las diligencias correspondientes.