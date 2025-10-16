Prisión preventiva, comunicada y sin fianza para El Guaca y su mujer

El Juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria (Instrucción 1) ha decretado este martes el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza, para el presunto traficante de drogas detenido en el barrio de San José, José Manuel Rodróiguez, alias El Guaca, durante la madrugada del pasado martes.

El magistrado ha adoptado la misma medida cautelar para su pareja, también arrestada en el marco de la misma operación policial, según han confirmado fuentes judiciales. Ambos se enfrentan, de forma provisional, a delitos contra la salud pública relacionados con el tráfico de drogas, tras la intervención llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional.

La investigación continúa abierta para determinar el alcance de la red y el volumen de sustancias intervenidas, dentro de una operación que se enmarca en las actuaciones de control y prevención del narcotráfico en distintos barrios de la capital grancanaria.

Un nuevo capítulo criminal

La Policía Nacional desarticula un importante punto de venta de drogas dirigido por el histórico delincuente “El Guaca” / La Provincia

El Guaca acumula en su historial 48 arrestos y 24 años en prisión. Ya desde los años ochenta y noventa, con la venta de heroína, protagonizó varios sucesos que lo llevaron a pasar mucho tiempo entre rejas. Los medios de la época lo encumbraron como líder de narcos o rey de la heroína. Conocido también como Manolo, el Peludo o Manolito, para diferenciarlo de su padre, siempre se ha movido por la capital de la Isla.