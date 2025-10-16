Una violenta pelea en Vecindario deja varios heridos y un detenido tras entregarse a la Guardia Civil

Una brutal pelea ocurrida durante la madrugada del 5 de octubre en el municipio de Santa Lucía de Tirajana ha dejado un saldo preocupante: tres personas heridas, una de ellas con una grave lesión en el pecho, y un detenido que se entregó voluntariamente tras ser identificado por la Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario.

El altercado se produjo alrededor de las 00:45 horas frente a un local de ocio nocturno en la localidad de Vecindario. Agentes del Instituto Armado acudieron al lugar tras recibir una alerta por una fuerte riña en plena vía pública. A su llegada, se encontraron con un hombre desorientado, sin camiseta, visiblemente alterado y con el rostro cubierto de sangre. Presentaba un corte notable en el pómulo derecho y apenas quiso colaborar, limitándose a decir que había tenido una discusión con varias personas.

Gracias al testimonio de un testigo presente en el lugar, la Guardia Civil pudo reconstruir parcialmente los hechos. Según la declaración, el hombre herido había intentado acceder al local a pesar de tener la entrada prohibida. Este intento desencadenó una discusión con otros tres hombres que, en cuestión de segundos, escaló en violencia. En medio del enfrentamiento, el presunto agresor habría tomado una botella de vidrio de un contenedor cercano y la utilizó como arma improvisada, iniciando así una pelea caótica.

En el lugar del suceso, los agentes encontraron numerosos cristales rotos esparcidos por el suelo, evidenciando la intensidad del enfrentamiento. No se descarta que se hayan utilizado otros objetos contundentes.

Traslado urgente al hospital por herida de gravedad

Poco después de los primeros auxilios en la calle, la Guardia Civil fue informada de que otra de las personas implicadas había acudido por sus propios medios al Centro de Salud de Vecindario. Allí fue localizado un segundo implicado, con un gran vendaje en el pecho y claramente nervioso. Según relató a los agentes, su intención había sido la de separar la pelea, pero acabó siendo agredido y sufrió varios cortes de consideración.

El personal médico del centro constató la gravedad de sus heridas. En concreto, presentaba una herida de aproximadamente quince centímetros en el tórax, lo que motivó su traslado inmediato al Hospital Insular de Gran Canaria, donde fue intervenido de urgencia.

La víctima manifestó su intención de presentar denuncia una vez recibiera el alta médica, tal y como le fue informado por los agentes.

Un tercer herido y la decisión de no denunciar

Horas después del incidente, un tercer hombre implicado en la pelea acudió también a un centro hospitalario presentando cortes de menor gravedad. Sin embargo, este individuo optó finalmente por no presentar denuncia, por lo que su testimonio no fue incorporado de manera formal al proceso judicial, aunque sí ha sido tenido en cuenta en el marco de la investigación.

Las labores de investigación, llevadas a cabo por los agentes del Área de Atención al Ciudadano y Prevención del Puesto Principal de Vecindario, permitieron identificar al presunto autor de los hechos. Tras recopilar declaraciones, contrastar pruebas físicas encontradas en el lugar y hablar con el entorno del principal sospechoso, se consiguió avanzar rápidamente en el caso.

El cúmulo de evidencias habría sido clave para que el presunto agresor, al sentirse acorralado, decidiera entregarse voluntariamente en dependencias de la Guardia Civil, facilitando así su detención sin incidentes.