Cae un empresario en Fuerteventura por explotar a extranjeras sin papeles: jornadas abusivas y amenazas

La Policía Nacional ha detenido en Fuerteventura a un empresario del sector de la hostelería acusado de explotar laboralmente a trabajadoras extranjeras en situación irregular. La actuación policial se produjo el pasado 1 de octubre, culminando una semana de investigaciones en torno a una cafetería localizada en un municipio del centro de la isla.

El caso comenzó gracias a la declaración voluntaria de una de las afectadas, quien denunció ser víctima de abusos laborales mientras trabajaba sin contrato ni derechos en el establecimiento. Esta denuncia fue clave para que se activara el protocolo de investigación de las autoridades.

Según ha trascendido, las trabajadoras realizaban largas jornadas laborales sin descansos ni vacaciones, cobrando entre 400 y 600 euros mensuales, cantidades muy por debajo del salario mínimo legal en España. La ausencia de contrato laboral, junto con la amenaza constante de ser denunciadas por su situación administrativa irregular, creaba un entorno de coacción y vulnerabilidad para las empleadas.

Los testimonios recabados indican además que el empresario abusaba de su posición de poder, llegando incluso a solicitar favores personales a cambio de no tomar represalias contra las trabajadoras, una situación que agrava la dimensión del caso desde el punto de vista penal y social.

Una investigación rápida y eficaz de la Policía Nacional

La investigación policial se desarrolló entre el 22 de septiembre y el 1 de octubre, tiempo durante el cual los agentes de la Policía Nacional lograron reunir los indicios necesarios para proceder a la detención del responsable del negocio. Durante ese periodo, se localizaron al menos dos trabajadoras extranjeras más, que confirmaron haber sufrido condiciones similares en el mismo local.

Gracias a estas acciones, se ha podido poner de relieve un posible caso de explotación sistemática, dirigido contra personas en situación de vulnerabilidad que, por miedo a represalias legales, no se atrevían a denunciar sus condiciones laborales.

Tras su detención, el empresario fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras la investigación continúa abierta con el objetivo de identificar a posibles nuevas víctimas. No se descarta que más personas hayan pasado por la misma situación en el establecimiento afectado.