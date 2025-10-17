Cae un hombre en Vecindario por robos en fincas y maltrato animal: guardaba aves en tuppers sin ventilación

Robaba en plena noche y se llevaba aves de alto valor. Las encerraba en recipientes de plástico sin ventilación, poniendo en riesgo sus vidas. Así ha quedado al descubierto una inquietante cadena de robos en fincas y terrazas de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, donde la Guardia Civil ha detenido a un hombre por varios delitos de robo con fuerza y presunto maltrato animal.

Lo que comenzó como una serie de denuncias por robos acabó destapando una escena preocupante: aves exóticas en condiciones insalubres, encerradas como si fueran objetos sin valor. La investigación, aún abierta, apunta a que el detenido podría estar implicado en más hechos similares.

Los agentes del Puesto Principal de Vecindario llevaban semanas analizando denuncias por robos en propiedades privadas. Entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre de 2025, varias fincas y terrazas fueron asaltadas utilizando técnicas como el escalo y la fractura de muros o puertas. Los robos se cometían durante la noche, en zonas poco vigiladas.

El análisis de cámaras de seguridad, junto con el cruce de datos entre denuncias, permitió a los investigadores identificar patrones comunes y relacionar al mismo sospechoso con cuatro expedientes distintos. El 6 de octubre, con las pruebas reunidas, procedieron a su detención.

Aves exóticas, bebidas y focos: el botín de los robos

El perfil delictivo del detenido se centraba en objetos de fácil transporte y alto valor. Entre ellos, destaca la sustracción de aves ornamentales y exóticas, como:

Jilgueros

Camachuelos mexicanos y nórdicos

Verdecillos

Pardillos comunes

Verderones mutados

Estas aves estaban valoradas en conjunto en unos 700 euros. Junto a ellas, también se robaban focos solares, muy utilizados en fincas, y bebidas alcohólicas, alcanzando otros 500 euros en pérdidas.

Pero lo más alarmante no fue lo robado, sino cómo fueron tratadas las aves robadas.

Durante las diligencias, los agentes recuperaron varias de las aves robadas. El estado en que las encontraron reveló un posible delito de maltrato animal. Los animales estaban encerrados en tuppers de plástico sin orificios de ventilación, lo que afectó gravemente su salud.

El propietario denunció que las aves presentaban signos de estrés extremo, secuelas físicas irreversibles y que algunas podrían haber fallecido por asfixia o calor. Las condiciones descritas eran incompatibles con la supervivencia de estos animales, que requieren cuidados específicos.

Este tipo de encierro, más allá de ser cruel, representa un riesgo directo para la vida de las aves, muchas de ellas protegidas por normativa de bienestar animal.

Imputado por varios delitos y a la espera de juicio

El hombre detenido ha sido imputado provisionalmente por cuatro delitos de robo con fuerza y un delito leve de hurto. La investigación policial ha sido trasladada al Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, que determinará en las próximas semanas la evolución del caso.

La Guardia Civil no descarta nuevas imputaciones, ya que el caso sigue abierto y se está evaluando su posible participación en otros robos similares.