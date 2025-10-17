Cinco militares procedentes de Gran Canaria resultan heridos al volcar un vehículo durante unas maniobras
Cuatro de ellos están heridos leves y un presenta politraumatismo con pronóstico reservado
Las Palmas de Gran Canaria
Cinco militares procedentes de Gran Canaria han resultado heridos, cuatro de ellos leves y uno con pronóstico reservado, al volcar un vehículo mientras hacían maniobras en el Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla (Albacete).
El accidente ha tenido lugar en la zona central del campo de maniobras, según ha informado a EFE la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.
Cuatro de los militares están heridos leves y uno presenta politraumatismo con pronóstico reservado.
Los militares proceden de Gran Canaria y la mayoría han sido trasladados al Hospital Universitario de Albacete.
