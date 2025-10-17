Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco militares procedentes de Gran Canaria resultan heridos al volcar un vehículo durante unas maniobras

Cuatro de ellos están heridos leves y un presenta politraumatismo con pronóstico reservado

Imagen de de archivo en el Cenad convarios militares de la Academia de Infantería, durante el ejercicio Hispania 22

Imagen de de archivo en el Cenad convarios militares de la Academia de Infantería, durante el ejercicio Hispania 22 / Academia de Infantería

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Cinco militares procedentes de Gran Canaria han resultado heridos, cuatro de ellos leves y uno con pronóstico reservado, al volcar un vehículo mientras hacían maniobras en el Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla (Albacete).

El accidente ha tenido lugar en la zona central del campo de maniobras, según ha informado a EFE la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Cuatro de los militares están heridos leves y uno presenta politraumatismo con pronóstico reservado.

Los militares proceden de Gran Canaria y la mayoría han sido trasladados al Hospital Universitario de Albacete.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detenido el histórico narcotraficante 'El Guaca'
  2. Marcha atrás al intento de regular los dúplex de La Minilla que exceden la altura máxima
  3. El Hard Rock de Playa del Inglés vuelve a salir al mercado tras cinco años
  4. La Guardia Civil desmantela en Gran Canaria una red de falsas santeras que estafó miles de euros con rituales y amenazas de muerte
  5. Adiós a los tarajales de La Cícer: Las Palmas de Gran Canaria los retira por seguridad
  6. Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra
  7. Corea 'saluda' a Canarias con k-pop y 'El Juego del Calamar': la escultura del 'Greetingman' se inclina ante el Puerto de Las Palmas
  8. Al grito de 'fuerza Recobita' por sus seis meses KO: 'Le brindaremos el ascenso de la UD Las Palmas

Cinco militares procedentes de Gran Canaria resultan heridos al volcar un vehículo durante unas maniobras

Cinco militares procedentes de Gran Canaria resultan heridos al volcar un vehículo durante unas maniobras

Gran operación antifraude en Canarias: 115 víctimas y más de 1,1 millones estafados

Gran operación antifraude en Canarias: 115 víctimas y más de 1,1 millones estafados

El fallecido en el accidente frontal de Juan Grande es un expolicía condenado por tráfico de droga

El fallecido en el accidente frontal de Juan Grande es un expolicía condenado por tráfico de droga

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para El Guaca y su mujer por tráfico de droga

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para El Guaca y su mujer por tráfico de droga

Arrojan dos cócteles molotov contra el coche particular de un guardia civil en Fuerteventura

Arrojan dos cócteles molotov contra el coche particular de un guardia civil en Fuerteventura

Cae un traficante en Cruz de Piedra tras días de vigilancia policial por venta de crack y cocaína

Cae un traficante en Cruz de Piedra tras días de vigilancia policial por venta de crack y cocaína

Un fallecido y dos heridos graves en un accidente entre un turismo y una guagua de Global en Juan Grande

Un fallecido y dos heridos graves en un accidente entre un turismo y una guagua de Global en Juan Grande

Una violenta pelea en Vecindario deja varios heridos y un detenido tras entregarse a la Guardia Civil

Una violenta pelea en Vecindario deja varios heridos y un detenido tras entregarse a la Guardia Civil
Tracking Pixel Contents