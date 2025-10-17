Fuera de peligro los cinco militares grancanarios heridos durante una maniobra en Albacete

Cinco militares procedentes de Gran Canaria resultaron heridos este viernes tras el vuelco del vehículo en el que se desplazaban para realizar unas maniobras en el Centro de Adiestramiento de Chinchilla, en Albacete. Los implicados son un cabo y cuatro soldados que sufrieron lesiones de carácter leve durante el desarrollo del ejercicio, aunque todos ellos se encuentran fuera de peligro en estos momentos.

El aviso del suceso se recibió sobre las 11:27 horas en el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, informa Europa Press. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha señalan que el accidente tuvo lugar en la zona central del campo de maniobras.

La mayoría de los perjudicados fueron trasladados en esos momentos al Hospital Universitario de Albacete para evaluar las heridas. Según ha podido conocer este periódico, los cinco se encuentran en observación, pero con lesiones de carácter leve que no revisten riesgo para sus vidas.

Información a las familias

Desde el Ejército de Tierra se ha priorizado, en primer lugar, la atención médica a los tripulantes del vehículo. Después, se ha dado aviso a sus familias de la situación y se las ha mantenido informadas de la evolución de sus diagnósticos.

Tras conocerse el suceso, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha deseado en sus redes sociales una "pronta recuperación" a los cinco perjudicados. "Mi pensamiento y apoyo están con ellos en estos momentos difíciles", expresó en su cuenta de X.

Iban a bordo de un todoterreno que volcó durante un ejercicio habitual de instrucción y adiestramiento

Mientras tanto, desde el Ministerio de Defensa se están tratando de esclarecer las causas del accidente para evitar que se vuelva a repetir una situación similar. Se trataba de un ejercicio de instrucción y adiestramiento de los que se realizan habitualmente en el centro.

Los militares se desplazaban por el campo a bordo de un todoterreno, en una zona que implica más riesgo que una carretera convencional. El vehículo también ha sufrido daños tras el vuelco, aunque lo que preocupa en estos momentos es la evolución de sus tripulantes.

Los cinco pertenecen al Regimiento de Infantería Canarias 50, en concreto a la Brigada Canarias XVI. Esta unidad asume responsabilidades operativas de las Unidades Ligeras del Ejército de Tierra y se prepara para afrontar cualquier misión que se le asigne en el combate, desde la lucha asimétrica hasta la guerra híbrida.