Un giro ‘in extremis’ del conductor evitó más heridos en el accidente de guagua en Juan Grande

El barrio de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, amaneció este viernes conmocionado por el grave accidente ocurrido el jueves, a las 12.09 horas, en la carretera GC-500, cuando un coche colisionó con una guagua de la compañía Global en la que viajaban 24 pasajeros. El siniestro se saldó con una persona fallecida, dos heridos de gravedad y una decena de pasajeros trasladados a hospitales.

El chófer del autocar, con tres años de experiencia en la empresa, reaccionó con gran rapidez y aplicó, segundos antes de la colisión, una de las maniobras de seguridad incluidas en los protocolos de actuación en situaciones de riesgo, con el objetivo de reducir al máximo las consecuencias del impacto.

La víctima mortal, conductor y único ocupante del turismo, es Fermín Carlos V. R., un exagente de la Policía Nacional adscrito a la comisaría de Maspalomas que, en 2020, fue detenido por colaborar con redes de narcotráfico. Tres años más tarde, reconoció los hechos y aceptó una condena de cinco años de cárcel y 3,2 millones de euros de multa.

Bajo secreto de sumario

El siniestro continúa bajo secreto de sumario e investigado por la Guardia Civil de Tráfico. Los agentes –que reconstruyen el accidente con la toma de declaración al chófer, pasajeros y otros testigos oculares, así como el visionado de cámaras y la inspección técnico ocular– mantienen todas las hipótesis abiertas: desde una conducta autolítica del exagente hasta una maniobra voluntaria o, incluso, una distracción.

Lo que sí se sabe es que Fermín, a quien este viernes se le practicó la autopsia, salió de la GC-502, la vía que conduce hasta el vertedero de Juan Grande y, a gran velocidad, cogió la glorieta y accedió a la GC-500 invadiendo durante aproximadamente unos 220 metros el carril contrario, por el que venía la guagua, hasta impactar con ella. Se trata de un tramo recto, con velocidad permitida entre 60km/h y 80 km/h y con buena visibilidad, lo que hace pensar en la intencionalidad de la colisión. Según testigos presenciales, Fermín no frenó cuando ocupó el carril del autocar.

Santiago Domínguez, coordinador de carreteras de Canarias y vocal del sindicato de Global, puntualizó este viernes que el chófer del autocar mantuvo el control total del vehículo hasta el último momento, a pesar de la difícil situación en la que se encontraba.

Maniobra de emergencia

Según Domínguez, el conductor decidió impactar deliberadamente contra la valla de la derecha, una maniobra arriesgada pero calculada, que permitió dejar completamente libre el carril contrario para que el turismo que circulaba en esa dirección pudiera pasar sin verse implicado en el choque. Esta acción fue determinante para evitar un accidente aún más grave y con más heridos.

«El compañero demostró una pericia impresionante porque, además de lo impactante que es la escena, es muy complicado controlar una guagua por la gran altura que tiene. La inestabilidad de estos golpes de volante en vehículos de esta categoría es muy peligroso», explicó.

Domínguez fue uno de los compañeros de Global que se trasladó rápidamente hasta el lugar de los hechos para acompañar a los pasajeros y al chófer. «Cuando llegué estaba muy nervioso y no sabía en qué condiciones había quedado la víctima del vehículo», argumentó.

Formas de abordar el accidente

Cuando se produce un accidente de frente, explican fuentes sindicales, existen dos formas de abordarlo al volante de una guagua. La primera consiste en girar la parte derecha del vehículo, de manera que el golpe recaiga sobre la escalera de entrada, un lugar donde normalmente no se sientan pasajeros. La segunda, mucho más arriesgada y peligrosa, es la que ejecutó el conductor: colocarse entre el coche que circulaba a alta velocidad y los pasajeros del autocar, protegiendo así la integridad de los ocupantes.

La barrera lateral contra la que impactó la guagua, el guardarraíl, estaba bien instalada, lo que evitó un desenlace aún más grave. Entre la calzada y el terreno adyacente existe un desnivel de entre 60 y 70 metros, informan fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario. De no haber existido la valla o haber estado mal asegurada, podría haber provocado que la guagua volcase.

El chófer del autocar fue uno de los heridos graves y fue trasladado al Hospital Insular con cortes y policontusiones en las extremidades inferiores, aunque ya el jueves por la tarde recibió el alta médica. Al cierre de esta edición, una pasajera continúa ingresada en observación en el Hospital Doctor Negrín por un traumatismo craneoencefálico.

Zona de exceso de velocidad

Los vecinos de Juan Grande se mostraban conmovidos este viernes. Muchos alertan de que cada vez se producen más siniestros en la zona, aunque aseguran no recordar ninguno de esta magnitud. Víctor Gómez, que trabaja en la gasolinera Cepsa, situada a unos 600 metros del lugar del accidente, aseguró que «la gente por esta carretera siempre va muy rápido».

La GC-500 es una de las vías alternativas a la autopista y cada vez son más las personas que la utilizan para evitar los atascos, sobre todo en las horas punta. La carretera cuenta con una recta de aproximadamente un kilómetro, con buena visibilidad y sin curvas, lo que en ocasiones puede inducir a algunos conductores a exceder la velocidad.

En agosto, en la misma carretera, se produjo una colisión frontal entre dos vehículos que dejó dos heridos graves. «No hay que ir más allá, esto pasó hace muy poco», afirmó Gómez, que recordó la cercanía temporal de aquel siniestro y subrayó la preocupación creciente por la seguridad en la GC-500.