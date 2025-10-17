Gran operación antifraude en Canarias: 115 víctimas y más de 1,1 millones estafados

Agentes de la Policía Nacional iniciaron en Santa Cruz de Tenerife una operación de gran envergadura desarrollada con la colaboración de unidades especializadas de Barcelona, en la que han detenido a diez personas, ocho hombres y dos mujeres, de entre 19 y 31 años de edad, como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión para cinco de ellos.

La investigación, que aún se mantiene abierta, se inició el pasado mes de abril tras una denuncia presentada en la capital tinerfeña por una víctima que fue estafada mediante técnicas del hijo en apuros, smishing y vishing a través de mensajería instantánea. A partir de ahí, los agentes lograron destapar una red altamente estructurada con ramificaciones nacionales y un número creciente de víctimas.

Hasta la fecha, se ha identificado a más de 155 víctimas y se ha podido cuantificar el fraude por encima de 1.100.000 euros, solo en los casos denunciados ante la Policía Nacional. No se descarta que esta cifra aumente a medida que avancen las diligencias.

Modus operandi

Los detenidos actuaban utilizando identidades falsas, líneas telefónicas asociadas a terminales intervenidos y cuentas bancarias de terceros, denominadas “mulas financieras”, para el movimiento y blanqueo del dinero defraudado. Se han intervenido un total de 28 teléfonos móviles y más de 150 líneas de comunicación, así como dispositivos encriptados, ordenadores, armas, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes, tarjetas bancarias y criptomonedas.

La fase operativa se ha llevado a cabo en los últimos días con la entrada y registro en un total de diez inmuebles, cuatro en Cerdanyola y seis en Sabadell (Barcelona), incluyendo domicilios y locales comerciales, así como la intervención de múltiples efectos relacionados con la actividad delictiva.

Más víctimas

Los primeros análisis realizados sobre el material intervenido han revelado la existencia de paneles con datos bancarios de miles de personas, lo que apunta a una base de datos con víctimas potenciales aún no identificadas. También se han encontrado direcciones de monederos de criptomonedas, utilizadas presuntamente para dificultar el rastro del dinero defraudado.

La Policía Nacional continúa trabajando para el total esclarecimiento de los hechos, el análisis de la información extraída de los dispositivos y la identificación de más implicados, en una operación que pone de relieve la eficacia de la colaboración interterritorial y la capacidad de respuesta ante fenómenos delictivos complejos con impacto nacional.

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.