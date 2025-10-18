Un coche derrapa por la lluvia y acaba subido al bordillo en Telde
El conductor perdió el control del coche a la altura de la Comisaría de la Policía Nacional en la Avenida del Cabildo, sin que se produjeran heridos
La lluvia caída durante la jornada del sábado provocó un incidente de tráfico en el casco urbano de Telde, en Gran Canaria, que afortunadamente no dejó heridos, aunque sí causó alarma entre los conductores que circulaban por la zona en ese momento. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 15:15 horas en la transitada Avenida del Cabildo, justo a la altura de la Comisaría de la Policía Nacional, cuando un coche perdió el control y terminó montado sobre el bordillo de la vía.
El vehículo implicado circulaba en sentido Telde centro - La Garita, en una zona que suele registrar un elevado volumen de tráfico, especialmente los fines de semana. Según informaron fuentes de seguridad locales, al pasar la rotonda de Daora, el conductor derrapó debido al asfalto mojado por la reciente lluvia. El coche se deslizó de forma repentina y quedó girado en sentido contrario al de la marcha.
- Un fallecido y dos heridos graves en un accidente entre un turismo y una guagua de Global en Juan Grande
- El fallecido en el accidente frontal de Juan Grande es un expolicía condenado por tráfico de droga
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Los tres niños sordos que fueron rechazados consiguen plaza en las escuelas municipales infantiles
- Muere Toni Hernández Benítez, líder de la vida
- 300 empresas del Polígono de Arinaga se suben a la guagua lanzadera
- ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
- Triana clama por la orden de cierre de una panadería histórica: “Caen lugares emblemáticos en lugar de limpiar las calles”