Dos personas resultan heridas tras un violento choque en el túnel de San José, en Las Palmas de Gran Canaria
Bomberos, agentes de la policía local y la guardia civil, así como sanitarios del SUC intervienen tras el siniestro
Un aparatoso accidente en el interior de un túnel de San José, en Las Palmas de Gran Canaria , se ha saldado con dos heridos, según informa la Policía Local de la capital de la Isla a través de su cuenta en X (antes Twitter)
Los hechos ocurrieron la noche de este viernes cuando un vehículo impactó con gran violencia contra la mediana y el muro que separa las diferentes direcciones de la vía.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Unidad Nocturna Especial del cuerpo policial, además de efectivos de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria que se encargaron de asegurar el vehículo.
Además, también intervinieron profesionales sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que se encargó de asistir a los afectados, cuyo estado de salud aún no ha trascendido.
Por último, agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir las diligencias oportunas sobre las causas de este accidente.
