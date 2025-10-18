Muere un hombre en su vivienda de Arrecife tras ser hallado en parada cardiorrespiratoria

Un hombre fue encontrado sin vida en su domicilio de Arrecife, capital de la isla de Lanzarote, en la tarde del viernes 17 de octubre. El aviso fue dado por familiares tras varios intentos fallidos de contacto y al observar a través de una cámara instalada en la vivienda que el hombre permanecía inmóvil en el sofá. El suceso, que ocurrió alrededor de las 19:45 horas, movilizó a numerosos recursos de emergencia, incluidos bomberos, cuerpos policiales y personal sanitario.

La alarma saltó cuando los familiares del fallecido, preocupados por la falta de respuesta, decidieron contactar con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 (CECOES) del Gobierno de Canarias. La inquietud aumentó al comprobar por una cámara que el hombre se encontraba tumbado y sin moverse en el salón de la vivienda.

De forma inmediata, el CECOES activó un operativo que implicó la intervención del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local de Arrecife.

Intervención en una tercera planta: la puerta estaba cerrada con doble seguridad

La vivienda, situada en una tercera planta, tenía la puerta cerrada por dos puntos, lo que dificultó el acceso a los bomberos. En un primer intento, intentaron abrir la cerradura sin causar daños, pero al confirmarse que estaba bloqueada con un doble sistema de cierre, se vieron obligados a forzarla para entrar.

Una vez en el interior del inmueble, los efectivos hallaron al hombre inconsciente en el sofá, en parada cardiorrespiratoria. De inmediato, y con la colaboración de los bomberos, los sanitarios trasladaron al paciente al suelo, donde iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales del SUC, las maniobras de reanimación no lograron revertir la situación. Minutos más tarde, y tras agotar todos los protocolos de actuación, el equipo médico presente en el lugar certificó el fallecimiento del hombre.

Aún no se han facilitado datos oficiales sobre la identidad del fallecido ni sobre su edad, a la espera de confirmación por parte de las autoridades y de que se concluyan las diligencias judiciales correspondientes.