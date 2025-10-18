Dos personas heridas en un accidente en la rotonda de Las Rehoyas

Un accidente de tráfico ocurrido en la rotonda de Las Rehoyas, justo frente al Centro de Salud de Miller Bajo, ha dejado como saldo dos personas heridas a primeras horas de la noche de este sábado, 18 de octubre, según ha informado la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

El accidente tuvo lugar en una de las zonas con mayor circulación de la capital grancanaria, especialmente durante las horas punta.Entre las primeras hipótesis que se manejan, cobra fuerza la posibilidad de que el accidente se produjera por una velocidad inadecuada al tomar la rotonda, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo. No obstante, las averiguaciones continúan abiertas y no se descarta ninguna otra causa hasta contar con todos los elementos del atestado.

Intervención inmediata

Tras el siniestro, efectivos de emergencias se desplazaron al lugar para rescatar a los ocupantes del vehículo, quienes habían quedado atrapados. Ambas personas resultaron con lesiones leves, pero requirieron asistencia inmediata. Los servicios sanitarios atendieron a las víctimas in situ, sin que fuera necesario su traslado urgente a un centro hospitalario.

Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se hicieron cargo de asegurar la zona, regular el tráfico y redactar el atestado correspondiente.

El suceso ha movilizado a bomberos, policía local y ambulancias, cuya rápida intervención permitió controlar la situación con eficacia.