Accidente en Juan Grande: la mañana más trágica de la línea 25

El pasado jueves parecía un día de lo más normal en Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana. El sol brillaba con la misma fuerza de siempre, las calles se llenaban del tráfico habitual y los vecinos realizaban sus tareas cotidianas. Sin embargo, a las 12:09 horas de la mañana, la jornada se torció de manera inesperada. Una guagua de la línea 25 de Global, que realizaba el trayecto desde el Faro de Maspalomas en dirección a Arinaga, se vio involucrada en una colisión frontolateral con un vehículo que invadió el carril contrario. El impacto, que se produjo en plena carretera GC-500, se saldó con un fallecido, dos heridos graves y una decena de pasajeros con lesiones leves. Sin embargo, esta carretera es un punto de accidentes habitual. En agosto, para no ir más lejos, se produjo una colisión frontal entre dos vehículos que dejó heridos graves y puso de manifiesto la peligrosidad del tramo.

La víctima mortal, conductor y único ocupante del turismo, fue Fermín Carlos V. R., un exagente de la Policía Nacional adscrito a la comisaría de Maspalomas. En 2020 fue detenido por colaborar con redes de narcotráfico y, tres años más tarde, reconoció los hechos y aceptó una condena de cinco años de cárcel y 3,2 millones de euros de multa.

La escena a esa hora de la mañana en la GC-500 era desoladora. El turismo que conducía la víctima, un Mercedes de color negro, quedó completamente siniestrado, mientras que la guagua sufrió daños en el lateral izquierdo, justo en la zona donde se encuentra el asiento del chófer.

Los pasajeros de la guagua que pudieron salir por su propio pie, asustados por el impacto y por lo sucedido, no podían creer lo que había pasado. Muchos de ellos, sin saber muy bien cómo actuar o a quién ayudar, optaron por desplazarse a pie hasta el establecimiento más cercano, una gasolinera situada a unos 700 metros del lugar de los hechos. «Venían con las manos llenas de sangre y a comprar agua para las personas afectadas, tenían miedo de lo que había ocurrido», explicó Víctor Gómez, uno de los trabajadores del establecimiento.

El siniestro continúa aún bajo investigación de la Guardia Civil de Tráfico, pero todo apunta a que Fermín, el conductor del turismo, salió de la GC-502, la vía que conduce hasta el vertedero de Juan Grande y, tras llegar a la glorieta, aceleró en la GC-500 durante unos 220 metros aproximadamente hasta el lugar del impacto, a una velocidad superior a la permitida.

«La velocidad habrá tenido que ser bastante elevada porque, en la calzada, no se aprecian marcas de frenada del coche, solo de la guagua», argumentó Gómez mientras señalaba la calzada.

De los 24 pasajeros que viajaban en la guagua de la línea 25 de Global, solo dos fueron trasladados al hospital con un pronóstico más grave. Uno de ellos fue el chófer, que presentaba cortes en las piernas y recibió el alta médica ese mismo día. El otro fue una pasajera que sufrió un traumatismo craneoencefálico. El resto de los pasajeros sufrió lesiones leves, como contracturas, rasguños y dolores musculares.

La línea 25, que cada día sale del Faro de Maspalomas a las 11:20 horas para realizar este trayecto, circula por la GC-500 como de costumbre, pero esta vez no pudo completar su trayecto. «Esta vía engaña porque la carretera es recta y con visibilidad, pero aquí, cada dos por tres, pasan estas cosas», manifestó Gómez.