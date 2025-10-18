Un vuelco genera importante retenciones para entrar en Las Palmas de Gran Canaria
El accidente, ocurrido en la zona de El Tritón, obligó a intervenir a los servicios de emergencia y generó desvíos parciales en plena hora punta.
Las últimas horas de la tarde de este sábado, 18 de octubre, se ha visto alterada en Gran Canaria por un accidente de tráfico con vuelco ocurrido en la autopista GC‑1, uno de los principales ejes viarios de la isla. El siniestro tuvo lugar en el tramo comprendido a la altura del área de servicio conocida como “El Tritón”, en sentido norte, es decir, en dirección a Las Palmas de Gran Canaria.
El incidente generó importantes retenciones de tráfico, ralentizando de forma considerable la circulación.
