El accidentado en el Tritón rechazó una evacuación al hospital

El domingo por la noche, la GC-1 volvió a ser noticia. Un coche volcó en plena vía, justo en las inmediaciones de la escultura de El Tritón, una zona emblemática y de alto tráfico en dirección hacia Las Palmas de Gran Canaria.

El incidente ocurrió en un momento de baja visibilidad, lo que generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona y obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias.

Tras recibirse el aviso en el Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 Canarias, se movilizaron rápidamente los Bomberos de Las Palmas, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil de Tráfico y personal del área de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

A su llegada, los efectivos comprobaron que el vehículo había quedado volcado, pero afortunadamente, su único ocupante estaba consciente y sin lesiones de gravedad. Tras ser valorado por el personal médico del SUC, rechazó el traslado al hospital.

Durante la intervención, se estableció un perímetro de seguridad para proteger al conductor y a los equipos de trabajo, así como para evitar nuevos riesgos para otros vehículos. La zona, al ser de alto tránsito, sufrió retenciones momentáneas, pero la rápida actuación permitió que la circulación se normalizara en poco tiempo.