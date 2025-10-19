Grave accidente de parapente en Fuerteventura

Un parapentista de 37 años ha resultado gravemente herido tras sufrir una caída en la Playa del Viejo Rey, una reconocida zona costera de la localidad de La Pared, en el municipio de Pájara, al sur de la isla de Fuerteventura. El incidente tuvo lugar este domingo, 19 de octubre de 2025, alrededor de las 11:51 horas, y obligó a movilizar a varios recursos de emergencias.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la llamada de alerta de los socorristas del Servicio de Salvamento en Playas, quienes informaron de la caída de un parapentista en una zona de difícil acceso.

Gracias a su rápida intervención, los socorristas pudieron estabilizar al afectado en primera instancia, proceder a su inmovilización y trasladarlo desde la playa hasta un lugar donde pudieran intervenir los equipos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Atención médica urgente y traslado al hospital

Una vez en tierra firme, el hombre fue asistido por los equipos médicos del SUC, que movilizaron tanto una ambulancia de soporte vital básico como una ambulancia medicalizada. Tras ser valorado por los sanitarios, se confirmó que presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General de Fuerteventura, donde permanece ingresado.