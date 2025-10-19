¿Sentiste el temblor? Terremoto entre Gran Canaria y Tenerife

Un terremoto de magnitud 3.4 mbLg registrado en el canal marino que separa Tenerife y Gran Canaria sacudió la tarde del sábado a varios municipios del norte de la isla tinerfeña. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se produjo a las 20:17 horas, a una profundidad de 29 kilómetros.

Los temblores fueron percibidos con claridad por la población en zonas como La Orotava, San Cristóbal de La Laguna y Los Realejos, aunque no se han reportado daños materiales ni personales.

🔊 El @IGNSpain registra un terremoto de magnitud 3,4 entre Tenerife y Gran Canaria. Su director en Canarias, Itahiza Domínguez, explica que se trata de eventos anómalos, que se están vigilando, pero que, de momento, no preocupan.



📻#InformativosLRC

📡https://t.co/Rkqwj1bDAm pic.twitter.com/lezDvYDc8p — La Radio Canaria (@laradiocanaria) October 19, 2025

¿Forma parte este temblor de la serie sísmica de Fasnia?

El terremoto se encuentra relacionado con la serie sísmica que desde el pasado jueves viene registrándose frente a la costa este de Tenerife, especialmente en la zona de Fasnia. Hasta la mañana del sábado, esta secuencia acumulaba 40 pequeños seísmos, a los que se han sumado 12 nuevos temblores en las últimas horas.

A diferencia de algunos terremotos previos localizados más cerca de la costa, este evento ocurrió a mayor distancia y profundidad, aunque dentro del mismo patrón de actividad geológica.

Terremoto entre Gran Canaria y Tenerife / IGN

Itahiza Domínguez, director del IGN en Canarias, explicó que estos eventos son de tipo volcanotectónico, es decir, asociados a fracturas en la corteza terrestre causadas por tensiones geológicas. Esto los diferencia de los seísmos de largo periodo, que sí suelen estar relacionados con el movimiento de fluidos magmáticos, como algunos de los registrados en el entorno del Teide.

Según Domínguez, “este tipo de terremotos no son motivo de alarma”, y aunque la actividad debe ser monitorizada, por el momento no hay indicios de que se trate de una intrusión magmática activa bajo Tenerife.