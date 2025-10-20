Agaete registra un terremoto de magnitud 2,2 en la madrugada de este lunes
El movimiento sísmico se produjo a las 04.08 horas a una profundidad de 4 kilómetros, situando la escala de intensidad del terremoto entre II y III, y sintiéndose en Agaete y Los Llanos
El municipio de Agaete, en la isla de Gran Canaria, ha registrado un terremoto de magnitud 2,2 en la madrugada de este lunes, según se recoge Europa Press de la información que publica el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El terremoto se produjo a las 04.08 horas a una profundidad de 4 kilómetros, situando la escala de intensidad del terremoto entre II y III, y sintiéndose en Agaete y Los Llanos.
En los últimos días han sido varios los terremotos registrados en la zona del Atlántico-Canarias, si bien la magnitud ha sido de entre 1,6 y 3,4, siendo este último el registrado en la noche de este sábado, a 29 kilómetros de profundidad, entre Tenerife y Gran Canaria.
Seguimiento a los seísmos en Canarias
En relación con ello, durante este fin de semana el director regional del IGN, Itahiza Domínguez, señalaba en declaraciones a la Radio Canaria recogidas por Europa Press, que se está haciendo un seguimiento de estos eventos recientes próximos a Tenerife, que por el momento "no preocupan".
"No estamos viviendo una intrusión magmática como las que vimos en La Palma antes de la erupción, o en El Hierro, sino que estamos viendo una serie muy pequeña, continua y persistente, pero de baja intensidad, con pocos eventos. Lo que pasa, que se mantiene en el tiempo, llevamos ya tres días con esta serie, y por eso habrá que hacer seguimiento, por si evoluciona hacia otra cosa", ha señalado, para agregar que "por ahora, hay que tomarlo con calma", al tiempo que afirma que ellos hacen el seguimiento "por si algo cambiara".
