Las claves del segundo temblor en Agaete en 72 horas

El segundo temblor registrado en tres días en la zona despierta a Agaete de madrugada. Numerosos vecinos de esta localidad de Gran Canaria se vieron sorprendidos en mitad de la noche, cuando la tierra rugió. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró a eso de las 04:08 horas del lunes un terremoto de magnitud 2,2 mbLg y una intensidad de entre IIy III.

El temblor se produjo a unos cuatro kilómetros de profundidad y con epicentro entre el pueblo de Agaete y la zona de Los Llanos. «Fue cerca de la superficie, por eso alcanzó tal nivel de intensidad y lo sintió bastante gente», resaltó ayer Itahiza Domínguez, físico y presidente del IGN en Canarias.

Este es el segundo temblor que se produce en esta zona en menos de 72 horas. El anterior terremoto registrado por el IGNse produjo el pasado sábado, 18 de octubre, pocos minutos antes de las siete de la tarde. No obstante, la intensidad del mismo fue mucho menor: apenas alcanzó una magnitud de 1,7 mbLg y se produjo a seis kilómetros de profundidad, por lo que no fue percibido por la población.

Terremoto registrado en Agaete en la madrugada del lunes 20 de octubre de 2025 / IGN

Eso sí, el epicentro de este primer temblor se produjo muy cerca del que despertó a la Villa Marinera en la madrugada del domingo al lunes, en el arranque del Valle de Agaete. Desde el IGNseñalan que este tipo de temblores son habituales y que en las inmdiaciones de Agaete se producen una media de «10 a 12» terremotos percibidos por la población -de los dos ocurridos en estos últimos tres días, tan solo se sintió el segundo-.

Canal entre islas

Domínguez precisó que «no está claro» qué es lo que origina estos sismos. Al igual que ocurre con los temblores registrados habitualmente entre Tenerife y Gran Canaria; y es que durante el domingo se registraron dos en el canal entre islas: el primero sobre las ocho de la mañana, con una magnitud de 1,6 mbLg y una profundidad de ocho kilómetros; y el segundo se produjo 12 horas después, con una magnitud de 3,4 mbLg.

Este último se produjo a unos 14 kilómetros de la costa de Tenerife y 29 de Gran Canaria, de ahí que fuera percibido por numerosa población de municipios como La Orotava o La Laguna. En cualquier caso, el IGN resaltó que «no es motivo de alarma», ya entra dentro de lo normal de los terremotos en Canarias.

El físico desvincula los temblores registrados en Agaete con los que se han venido reproduciéndose en la última semana en las costas de Arico y Fasnia, en el sureste de Tenerife. En este caso, se trata de una serie de sismos de baja intensidad -han alcanzado magnitudes de hasta 2,6 mbLg-. «Estamos analizando de qué se trata», puntualizó Domínguez. En cualquier caso dejó claro que estos tienen un origen magmático a través de una estructura por determinar y los de Gran Canaria tectónico por asentamiento de la isla.