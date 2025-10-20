Detenida una pareja en Las Palmas de Gran Canaria tras hallar la Policía Nacional 140.000 euros ocultos en una motocicleta
Las pesquisas comenzaron hace un año tras la detención del varón por la Policía Local en octubre de 2024, durante un control rutinario en el barrio de Jinámar
La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre y su pareja sentimental en Las Palmas de Gran Canaria, acusados de blanquear grandes sumas de dinero de origen ilícito.
Las pesquisas comenzaron tras la detención del varón por la Policía Local en octubre de 2024, durante un control rutinario en el barrio de Jinámar. En ese momento, el sospechoso fue interceptado al tratar de huir y los agentes hallaron en su motocicleta 140.000 euros en efectivo, principalmente en billetes de bajo valor y ocultos cuidadosamente.
Una trama de ingresos no declarados
La intervención inicial, sumada a la vinculación previa del detenido con el tráfico de drogas, llevó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a abrir una investigación económica y patrimonial que se prolongó durante todo un año. Los agentes identificaron una estructura económica paralela manejada tanto por el principal acusado como por su pareja, que actuaba como coautora en la operación. Ambos introducían fondos en efectivo en cuentas bancarias y disfrutaban de un nivel de vida muy superior al que podían justificar legalmente.
La investigación desveló múltiples viajes, alquileres de coches, hoteles y la adquisición de vehículos de alta gama y propiedades, incluyendo un solar urbano. Además, los sospechosos intentaban justificar parte de su elevado patrimonio con el cobro de varios premios de lotería de notable cuantía, patrón considerado como un típico método de blanqueo de capitales.
Registros en empresas
Los agentes analizaron documentación bancaria y registros oficiales de empresas y personas vinculadas a la pareja, siguiendo la pista del movimiento de capital y de posibles testaferros.
El caso ha sido trasladado al Juzgado de Instrucción Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria, que actualmente lleva la causa.
La Policía Nacional insiste en la importancia de la colaboración ciudadana ante cualquier sospecha de actividades delictivas. Los ciudadanos pueden aportar información de forma confidencial accediendo al apartado Colabora de la web oficial www.policia.es.
