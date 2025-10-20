Salvan a un hombre en un vehículo al borde de una ladera de 200 metros en el norte de Lanzarote

El pasado 12 de octubre, la Guardia Civil del Puesto Principal de Costa Teguise, en colaboración con la Policía Local de Haría y el apoyo fundamental de un enfermero del Servicio Canario de Salud fuera de servicio, protagonizaron un rescate de alto riesgo en la zona de Máguez (Haría), en el norte de Lanzarote.

El suceso tuvo lugar en el paraje conocido como Gayo, una zona rural y montañosa caracterizada por sus pronunciadas laderas y profundos barrancos, lo que dificultó enormemente las labores de auxilio.

Un rescate en condiciones extremas

La Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Las Palmas fue alertada sobre la presencia de un vehículo en una ubicación de difícil acceso, estacionado peligrosamente a escasa distancia del borde de una ladera de unos 200 metros de caída. La amenaza para la integridad física del ocupante era inminente, dada la inestabilidad del terreno y el riesgo de caída.

Hasta el lugar acudieron rápidamente patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Haría, que ya habían acordonado la zona para evitar mayores riesgos. En el interior del vehículo, los agentes encontraron a un hombre de mediana edad, asistido gracias a la intervención inicial de un enfermero que se encontraba casualmente cerca y que, pese a estar fuera de servicio, actuó rápidamente para prestar ayuda y contactar con los servicios de emergencia.

Trabajo conjunto para salvar vidas

La rápida y efectiva colaboración entre los diferentes cuerpos y el personal sanitario permitió estabilizar la situación y evacuar al afectado de forma segura. Los servicios médicos desplazados hasta el lugar se encargaron de la atención y el posterior traslado del hombre al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, en Arrecife donde fue sometido a valoración médica para descartar lesiones graves.