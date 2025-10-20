Salvan a un hombre en un vehículo al borde de una ladera de 200 metros en el norte de Lanzarote
Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Haría y un enfermero llevaron a cabo el rescate en la zona de Montaña Gayo, en el municipio de Haría
El pasado 12 de octubre, la Guardia Civil del Puesto Principal de Costa Teguise, en colaboración con la Policía Local de Haría y el apoyo fundamental de un enfermero del Servicio Canario de Salud fuera de servicio, protagonizaron un rescate de alto riesgo en la zona de Máguez (Haría), en el norte de Lanzarote.
El suceso tuvo lugar en el paraje conocido como Gayo, una zona rural y montañosa caracterizada por sus pronunciadas laderas y profundos barrancos, lo que dificultó enormemente las labores de auxilio.
Un rescate en condiciones extremas
La Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Las Palmas fue alertada sobre la presencia de un vehículo en una ubicación de difícil acceso, estacionado peligrosamente a escasa distancia del borde de una ladera de unos 200 metros de caída. La amenaza para la integridad física del ocupante era inminente, dada la inestabilidad del terreno y el riesgo de caída.
Hasta el lugar acudieron rápidamente patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Haría, que ya habían acordonado la zona para evitar mayores riesgos. En el interior del vehículo, los agentes encontraron a un hombre de mediana edad, asistido gracias a la intervención inicial de un enfermero que se encontraba casualmente cerca y que, pese a estar fuera de servicio, actuó rápidamente para prestar ayuda y contactar con los servicios de emergencia.
Trabajo conjunto para salvar vidas
La rápida y efectiva colaboración entre los diferentes cuerpos y el personal sanitario permitió estabilizar la situación y evacuar al afectado de forma segura. Los servicios médicos desplazados hasta el lugar se encargaron de la atención y el posterior traslado del hombre al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, en Arrecife donde fue sometido a valoración médica para descartar lesiones graves.
- Un vuelco genera importantes retenciones para entrar en Las Palmas de Gran Canaria
- La Aemet avisa: lluvias este domingo en Canarias
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Una guerra de ultras provoca el caos en Siete Palmas
- Este es el restaurante de Las Palmas de Gran Canaria al que tienes que ir sí o sí: auténtica comida canaria y precios únicos
- Pelea en Siete Palmas: 'Uno del Alcalá tenía la cabeza abierta de una pedrada y lo metí en el baño, volaron sillas y botellas
- El rincón selvático frente a Las Canteras de un abogado que cambió los juicios por servir comidas
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria