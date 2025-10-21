Aparatoso choque frontal en Arucas

La GC-20 vivió en la tarde este martes un aparatoso choque frontal entre dos vehículos. El suceso tuvo lugar en la carretera que conecta Arucas con la autovía del norte GC-2 antes de la Granja del Cabildo poco antes de las cinco de la tarde.

En el accidente se vieron implicados dos vehículos. Uno de los conductores resultó herido, aunque rechazó ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención sanitaria, según informaron desde el 1-1-2 Canarias.

Al lugar de los hechos acudieron bomberos del Consorcio, ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Guardia Civil y Policía Local.

Todos ellos asistieron a los afectados y procuraron regular el tráfico dada la posición en la que quedaron los siniestrados.