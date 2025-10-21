La Guardia Civil investiga un laborioso robo con fuerza en un restaurante del Puerto de Mogán

Durante la madrugada del pasado 13 de octubre de 2025, la tranquilidad habitual del Puerto de Mogán se vio alterada por un robo con fuerza en uno de sus restaurantes más céntricos.

La Guardia Civil del Puesto Principal de Mogán mantiene abierta una investigación tras unos hechos que han puesto en valor tanto la eficacia de los sistemas de seguridad como la importancia de la colaboración ciudadana.

Según la denuncia presentada, el suceso se descubrió alrededor de las 03:40 horas, cuando la Central de Alarmas Prosegur recibió una alerta que advertía de la presencia de intrusos en el interior del establecimiento. Las primeras pesquisas sitúan los hechos entre las 02:00 y las 02:30 horas.

Un acceso laborioso y premeditado

Los responsables del robo demostraron una notable organización y destreza para acceder al local. Según fuentes de la Benemérita, los individuos escalaron hasta una ventana situada a más de dos metros de altura sobre el ventanal principal del establecimiento. Tras fracturar una reja de aluminio y forzar la ventana, consiguieron entrar en el interior.

Botín y daños materiales

Una vez en el restaurante, los intrusos sustrajeron la caja registradora, en cuyo interior se guardaba un sobre con 800 euros destinados al pago de proveedores. Además, se apoderaron de una cámara de videovigilancia que estaba orientada a la terraza.

Este tipo de robos causa un notable perjuicio económico y emocional a los propietarios, además de dificultar la labor investigadora al eliminar posibles pruebas visuales.

Respuesta rápida de la seguridad

La señal de la alarma movilizó de inmediato a agentes del Área de Prevención de la Delincuencia de la Guardia Civil en Puerto Rico–Mogán. A su llegada, varias personas habían retenido a uno de los sospechosos a escasos metros del local.

La patrulla de la Guardia Civl desplazada al lugar se hizo cargo del detenido y realizó las diligencias oportunas en el Acuartelamiento de la Guardia Civil de Mogán.

Investigación en curso

El arrestado fue puesto a disposición de la Guardia Civil, que efectuó las diligencias necesarias antes de remitirlas al Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana para proseguir con el procedimiento judicial.

Las autoridades subrayan la importancia de la reacción vecinal y la coordinación entre ciudadanos y cuerpos de seguridad para la prevención y esclarecimiento de delitos en zonas turísticas.