El accidente entre una guagua y un coche deja dos heridos en el municipio de Telde

Dos personas han resultado heridas en la mañana de este miércoles tras la colisión de un microbús y un coche en la carretera de Jerez (GC-100), cerca de Lomo Cementerio, en el municipio grancanario de Telde y en sentido al sur de la Isla.

El percance se ha producido en dirección a El Caracol, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que ha recibido el aviso del accidente a las 8.17 horas.

Por ahora se desconoce el estado de las víctimas y si la microguagua viajaba o no con pasajeros.

Recursos de emergencias activados

El Cecoes activó dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SU), que se desplazaron al lugar. Además, hasta allí acudieron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local de Telde y bomberos.