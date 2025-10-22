Grave accidente en Teguise: un ciclista de 56 años colisiona contra un coche

Un ciclista de 56 años resultó herido de carácter grave en la tarde del miércoles 22 de octubre de 2025 tras una colisión con un turismo en la Avenida Bencomo, en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote. El accidente, que se produjo a las 14:44 horas, movilizó a varios recursos de emergencia tras una llamada al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Asistencia inmediata por parte de los servicios de emergencia

En cuanto se recibió la alerta, el CECOES activó con rapidez los recursos disponibles. Se desplazaron al lugar una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). También intervinieron agentes de la Policía Local de Teguise y efectivos de la Guardia Civil, quienes se encargaron de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

El personal sanitario del SUC atendió in situ al ciclista, que presentaba heridas de gravedad. Tras una primera estabilización en el lugar del suceso, fue trasladado de urgencia al Hospital Doctor José Molina Orosa, el centro de referencia en Lanzarote, a bordo de una ambulancia medicalizada.