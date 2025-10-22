Grave accidente en Teguise: un ciclista de 56 años colisiona contra un coche
El herido fue estabilizado por el SUC y trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa en una ambulancia medicalizada tras el impacto con un turismo
Un ciclista de 56 años resultó herido de carácter grave en la tarde del miércoles 22 de octubre de 2025 tras una colisión con un turismo en la Avenida Bencomo, en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote. El accidente, que se produjo a las 14:44 horas, movilizó a varios recursos de emergencia tras una llamada al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
Asistencia inmediata por parte de los servicios de emergencia
En cuanto se recibió la alerta, el CECOES activó con rapidez los recursos disponibles. Se desplazaron al lugar una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). También intervinieron agentes de la Policía Local de Teguise y efectivos de la Guardia Civil, quienes se encargaron de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.
El personal sanitario del SUC atendió in situ al ciclista, que presentaba heridas de gravedad. Tras una primera estabilización en el lugar del suceso, fue trasladado de urgencia al Hospital Doctor José Molina Orosa, el centro de referencia en Lanzarote, a bordo de una ambulancia medicalizada.
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- El Mercado del Puerto se queda sin 500.000 euros para su reparación
- Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
- Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones
- La tertulia del bordillo: el grupo que ha creado un mentidero en su barrio como remedio para la soledad
- La mujer de Agüimes denunciada por acoso vecinal, grabada durante uno de los incidentes: 'Hemos parado porque nos ha insultado