Un hombre prende fuego a una vivienda de Triana con una familia en su interior

Un robo con fuerza en una vivienda del barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, casi acaba en tragedia durante la noche de este martes. Una columna de humo alertó a un vecino de la calle Buenos Aires, que sobre las 23:00 horas llamó al 091 para sofocar las llamas. Cuando los agentes de la Policía Nacional accedieron a la vivienda, se encontraron a un matrimonio de avanzada edad y su hijo, este último con una lesión en la cabeza y maniatado, que pedía auxilio tras haber sufrido un robo con fuerza.

En estos momentos se está trabajando para dar con el responsable, que huyó del lugar antes de ser detenido. Su objetivo era hacerse con el dinero de la caja fuerte que guardaba la familia.

Tras recibir la alerta vecinal, los primeros en llegar al lugar fueron los agentes de la Policía Nacional, que se vieron obligados a forzar la entrada del inmueble porque no respondía nadie y había una situación de riesgo para sus ocupantes.

Las víctimas se encontraban en la planta baja y el fuego fue originado en tres focos distintos de la planta superior, donde en un principio se barajó que podía encontrarse el autor. Las llamas afectaron a un patio y a otras dos estancias de la vivienda, pero fueron extinguidas con rápidez por los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria que accedieron al lugar.