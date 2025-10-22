Incendio en el taller de madera de la cárcel de Salto del Negro
El incidente ha tenido lugar en la madrugada de este miércoles y la actuación coordinada de funcionarios, bomberos y efectivos de los Cuerpos y Seguridad del Estado permitió sofocar las llamas en cuestión de minutos
Durante la madrugada de este miércoles 22 de octubre, el Centro Penitenciario de Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria, fue escenario de un incendio que se originó en el taller de madera, situado junto al área de vestuario del complejo, informa el sindicato Acaip-UGT.
La pronta reacción del personal de Instituciones Penitenciarias del turno nocturno, junto con la intervención de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, permitió controlar las llamas en cuestión de minutos y evitar que el fuego se propagara a otras dependencias.
Sin heridos ni daños graves gracias a la intervención coordinada
Según fuentes del sindicato Acaip-UGT, la colaboración entre los servicios de emergencia y los funcionarios del centro penitenciario resultó determinante para restablecer la seguridad en el recinto sin lamentar daños personales.
La actuación conjunta entre los bomberos, efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y personal de Instituciones Penitenciarias, "cuya profesionalidad y diligencia han sido determinantes para controlar la situación con rapidez y eficacia", no solo evitó lesiones a los internos y trabajadores, sino que también protegió el resto de instalaciones de posibles consecuencias más graves.
Importancia de la prevención y formación penitenciaria
Este incidente destaca la necesidad de mantener una inversión continua en recursos materiales y en prevención de incendios en los centros penitenciarios, así como la relevancia de la formación especializada del personal para afrontar con éxito emergencias de este tipo.
El sindicato Acaip-UGT subraya su compromiso permanente con la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios, así como la importancia de reforzar la capacitación en gestión de riesgos dentro de estos entornos.
