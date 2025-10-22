Una joven resulta herida moderada al ser atropellada en una rotonda de Fuerteventura

Una joven de 18 años resultó herida moderada sobre las 07.00 horas de este miércoles al ser atropellada en la rotonda del Matorral, dentro del municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, la chica sufrió varios traumatismos de carácter moderado y fue asistida por el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El personal sanitario la trasladó en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital General de Fuerteventura Virgen de la Peña.

Diligencias del suceso

Finalmente, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.