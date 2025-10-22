Una mujer resulta herida moderada tras ser atropellada por un patinete en Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer de 65 años resultó herida moderada sobre las 21.00 horas de este martes tras ser atropellada por un patinete en la Calle Arco de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió y estabilizó a la afecta, que sufrió un traumatismo de carácter moderado.

La víctima fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se han hecho cargo de instruir del atestado correspondiente.