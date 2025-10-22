Una mujer resulta herida moderada tras ser atropellada por un patinete en Las Palmas de Gran Canaria
El accidente tuvo lugar en la noche del martes en la Calle Arco, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112
Las Palmas de Gran Canaria
Una mujer de 65 años resultó herida moderada sobre las 21.00 horas de este martes tras ser atropellada por un patinete en la Calle Arco de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió y estabilizó a la afecta, que sufrió un traumatismo de carácter moderado.
La víctima fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Por su parte, agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se han hecho cargo de instruir del atestado correspondiente.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
- Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones
- La tertulia del bordillo: el grupo que ha creado un mentidero en su barrio como remedio para la soledad
- La mujer de Agüimes denunciada por acoso vecinal, grabada durante uno de los incidentes: 'Hemos parado porque nos ha insultado
- Una UD Las Palmas de ascenso directo y un responsable: el cuerdo que reventó el manicomio