Del cristal roto al arresto: así atraparon este reincidente por robo de vehículos en Gran Canaria
La colaboración entre cuerpos policiales permitió capturar al autor y recuperar los objetos sustraídos
La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario ha detenido a un hombre por su presunta implicación en un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo, ocurrido en la Avenida del Atlántico, dentro del núcleo urbano de Santa Lucía de Tirajana, en el sureste de Gran Canaria.
Los hechos se produjeron entre la tarde del 10 de octubre y la mañana del día 11. Según la investigación, el ahora detenido accedió al interior de un vehículo todoterreno tras fracturar la ventanilla trasera izquierda, presuntamente con una piedra de gran tamaño.
Una vez dentro, sustrajo diversas herramientas de carácter profesional, entre ellas taladros, sierras, radiales y maletines de reconocidas marcas. Todo el material robado estaba destinado a labores mecánicas y eléctricas, y tenía un valor relevante tanto económico como funcional para el afectado.
La denuncia activó un dispositivo conjunto
La denuncia fue interpuesta por el propietario del vehículo el mismo día 11 de octubre por la mañana. Esta acción permitió iniciar una coordinación inmediata entre la Guardia Civil y la Policía Local de Vecindario.
Pocas horas después, agentes de la Policía Local comunicaron que habían observado a un individuo en la zona portando herramientas cuyas características coincidían con las descritas en la denuncia. Esta información resultó clave para el avance de la investigación y permitió establecer un dispositivo de localización y seguimiento.
Detenido en la Avenida de Canarias
Las diligencias instruidas reflejan que el detenido acumula múltiples antecedentes penales desde el año 2011, principalmente por delitos contra el patrimonio. Además, se constata que el modus operandi utilizado en este caso coincide con el de hechos similares ocurridos en años anteriores: rotura de cristales para acceder a vehículos y robo de objetos de valor profesional.
Este historial delictivo se ha incorporado al expediente remitido al Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, donde han sido entregadas las diligencias para la puesta a disposición judicial del detenido.
- La tertulia del bordillo: el grupo que ha creado un mentidero en su barrio como remedio para la soledad
- El Mercado del Puerto se queda sin 500.000 euros para su reparación
- Así serían los días en Canarias si se aprueba la propuesta de Pedro Sánchez sobre el cambio de hora
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Una queja vecinal lleva al cierre la hamburguesería All or Nothing en Triana
- Así fue el ataque que acabó con la vida de Millu, la gata más querida de un residencial de Gran Canaria
- Desalojo fallido en el Puerto de Las Palmas: un matrimonio evita que su barco vivienda sea remolcado
- El tiempo en Canarias para esta semana: la Aemet pronostica tiempo estable y lluvias en estas islas