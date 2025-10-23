Del cristal roto al arresto: así atraparon este reincidente por robo de vehículos en Gran Canaria

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario ha detenido a un hombre por su presunta implicación en un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo, ocurrido en la Avenida del Atlántico, dentro del núcleo urbano de Santa Lucía de Tirajana, en el sureste de Gran Canaria.

Los hechos se produjeron entre la tarde del 10 de octubre y la mañana del día 11. Según la investigación, el ahora detenido accedió al interior de un vehículo todoterreno tras fracturar la ventanilla trasera izquierda, presuntamente con una piedra de gran tamaño.

Una vez dentro, sustrajo diversas herramientas de carácter profesional, entre ellas taladros, sierras, radiales y maletines de reconocidas marcas. Todo el material robado estaba destinado a labores mecánicas y eléctricas, y tenía un valor relevante tanto económico como funcional para el afectado.

La denuncia activó un dispositivo conjunto

La denuncia fue interpuesta por el propietario del vehículo el mismo día 11 de octubre por la mañana. Esta acción permitió iniciar una coordinación inmediata entre la Guardia Civil y la Policía Local de Vecindario.

Pocas horas después, agentes de la Policía Local comunicaron que habían observado a un individuo en la zona portando herramientas cuyas características coincidían con las descritas en la denuncia. Esta información resultó clave para el avance de la investigación y permitió establecer un dispositivo de localización y seguimiento.

Avenida de canarias / Central de Reservas

Detenido en la Avenida de Canarias

Las diligencias instruidas reflejan que el detenido acumula múltiples antecedentes penales desde el año 2011, principalmente por delitos contra el patrimonio. Además, se constata que el modus operandi utilizado en este caso coincide con el de hechos similares ocurridos en años anteriores: rotura de cristales para acceder a vehículos y robo de objetos de valor profesional.

Este historial delictivo se ha incorporado al expediente remitido al Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, donde han sido entregadas las diligencias para la puesta a disposición judicial del detenido.